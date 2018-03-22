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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 218219220221 Додано: Вів 20 бер, 2018 11:35 Резервы SPDR пошли вверх - за день +10 тонн. Похоже, началась скупка. Всем дошло, что болтовня ФРС и ее ожидание - это удобный момент для скупки, так как в это время цене не дают расти голыми шортами и прочими манипуляциями - нужен позитивный фон. Еще и перед запуском петроюаня. hxbbgaf Повідомлень: 19685 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1126 раз. Подякували: 1847 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 бер, 2018 11:50 відучора долив золото у шорт як і планував раніше,

усі угоди з точками входу покажу на закритті Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії. ЛОБ Повідомлень: 9305 З нами з: 14.12.09 Подякував: 177 раз. Подякували: 915 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 бер, 2018 21:50 ЛОБ написав: відучора долив золото у шорт як і планував раніше,

усі угоди з точками входу покажу на закритті відучора долив золото у шорт як і планував раніше,усі угоди з точками входу покажу на закритті



Это что голые шорты как у морганов? Как можно все время продавать, не покупая? Это что голые шорты как у морганов? Как можно все время продавать, не покупая? hxbbgaf Повідомлень: 19685 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1126 раз. Подякували: 1847 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 бер, 2018 22:47 hxbbgaf Ну так он уже судя по цифрам купил уже его взад. По стоп-лоссу (сейчас выслушаем влажные истории про безубыток ). А оправдались бы его прогнозы - купил бы все равно взад, но уже дешевле и получил прибыль. Ну так он уже судя по цифрам купил уже его взад. По стоп-лоссу (сейчас выслушаем влажные истории про безубыток). А оправдались бы его прогнозы - купил бы все равно взад, но уже дешевле и получил прибыль. jabba

Повідомлень: 4947 З нами з: 18.12.08 Подякував: 270 раз. Подякували: 253 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 23 бер, 2018 01:33



https://i.imgur.com/5dLJlXV.png



точку входу були класними, але за трейд оцінка 5 (з 5-ти) навіть не дивлячись на отриманий символічний стоп



до речі, ані санкції, ані торгові мита поки не змінюють моє бачення ауруму. STOP :точку входу були класними, але за трейд оцінка 5 (з 5-ти) навіть не дивлячись на отриманий символічний стопдо речі, ані санкції, ані торгові мита поки не змінюють моє бачення ауруму. Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії. ЛОБ Повідомлень: 9305 З нами з: 14.12.09 Подякував: 177 раз. Подякували: 915 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 218219220221 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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