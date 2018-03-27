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Золото XAU/USD

Золото XAU/USD
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 218219220221
Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 11:35

Резервы SPDR пошли вверх - за день +10 тонн. Похоже, началась скупка. Всем дошло, что болтовня ФРС и ее ожидание - это удобный момент для скупки, так как в это время цене не дают расти голыми шортами и прочими манипуляциями - нужен позитивный фон. Еще и перед запуском петроюаня.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 11:50

відучора долив золото у шорт як і планував раніше,
усі угоди з точками входу покажу на закритті
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 21:50

  ЛОБ написав:відучора долив золото у шорт як і планував раніше,
усі угоди з точками входу покажу на закритті


Это что голые шорты как у морганов? Как можно все время продавать, не покупая?
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 22:47

hxbbgaf Ну так он уже судя по цифрам купил уже его взад. По стоп-лоссу (сейчас выслушаем влажные истории про безубыток :mrgreen: ). А оправдались бы его прогнозы - купил бы все равно взад, но уже дешевле и получил прибыль.
jabba
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 01:33

STOP :

https://i.imgur.com/5dLJlXV.png

точку входу були класними, але за трейд оцінка все одно 5 (з 5-ти) навіть не дивлячись на отриманий символічний стоп

до речі, ані санкції, ані торгові мита поки не змінюють моє бачення ауруму.
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 10:44

  ЛОБ написав:STOP :

https://i.imgur.com/5dLJlXV.png

точку входу були класними, але за трейд оцінка все одно 5 (з 5-ти) навіть не дивлячись на отриманий символічний стоп

до речі, ані санкції, ані торгові мита поки не змінюють моє бачення ауруму.


С санкциями и пошлинами понятно (хотя если мы помним, именно торговая война спровоцировала Великую Депрессию), но рекордный за 10 лет отрицательный торговый баланс, рекордный за 6 лет дефицит бюджета и рекордный взлет гос. долга США тоже не меняют видение? Что же тогда способно его изменить? Ведь это тупик - фактически, такие показатели означают финансовый крах!
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 23:15

В ближайшие месяцы золото будет демонстрировать лучшую динамику, чем большинство классов активов, полагают эксперты Goldman Sachs.

В качестве ключевых драйверов роста этого драгметалла эксперты банка указывают:

ускоряющуюся инфляцию в мире;
увеличение благосостояния в развивающихся странах, что исторически позитивно для золота;
риски снижения фондовых индексов.

http://www.forexpf.ru/news/2018/03/27/b ... tivov.html
jabba
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  #<1 ... 218219220221
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