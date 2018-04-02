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Золото XAU/USD

Золото XAU/USD
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 217218219220
Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 22:47

hxbbgaf Ну так он уже судя по цифрам купил уже его взад. По стоп-лоссу (сейчас выслушаем влажные истории про безубыток :mrgreen: ). А оправдались бы его прогнозы - купил бы все равно взад, но уже дешевле и получил прибыль.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 01:33

STOP :

https://i.imgur.com/5dLJlXV.png

точку входу були класними, але за трейд оцінка все одно 5 (з 5-ти) навіть не дивлячись на отриманий символічний стоп

до речі, ані санкції, ані торгові мита поки не змінюють моє бачення ауруму.
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 23:15

В ближайшие месяцы золото будет демонстрировать лучшую динамику, чем большинство классов активов, полагают эксперты Goldman Sachs.

В качестве ключевых драйверов роста этого драгметалла эксперты банка указывают:

ускоряющуюся инфляцию в мире;
увеличение благосостояния в развивающихся странах, что исторически позитивно для золота;
риски снижения фондовых индексов.

http://www.forexpf.ru/news/2018/03/27/b ... tivov.html
jabba
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 16:57

знову шорт - усі стопи відпрацьовано подвійним обсягом :

https://i.imgur.com/IxqL6dw.png

причини для продажу захисного ауруму ті ж самі, що й для купівлі USD/CHF & USD/JPY

довгі червоні прямокутники вказують на місячні контрольні зони за методою ATR(10)
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 13:23

вислів дня :

Being right at the wrong time is the same as being wrong
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 09:08

що ж робити перед пейролами у п'ятницю ?
- імовірно, знову продавати аурум
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 09:55

  ЛОБ написав:що ж робити перед пейролами у п'ятницю ?
- імовірно, знову продавати аурум


Чтобы продавать, надо сперва купить, или я не прав? Как вам удается все время продавать? Голые шорты что ли?
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 09:57

  ЛОБ написав:вислів дня :

Being right at the wrong time is the same as being wrong


Кто сказал, что неподходящее время, и почему? Потому что кому-то так хочется? Хотелки - это не все, а ФРСники - не боги. Когда торговый баланс и бюджетный дефицит в последнем отчетном месяце бьют многолетние рекорды и становится ясно, что покрыть это может только печатный станок, да еще и раздули фондовый рынок печатными станками до неимоверного пузыря, а долг взлетает все быстрее, самое время ждать идеального шторма. Когда, конечно, точно никто не скажет, но лучше подготовиться заранее, чем в один момент потерять все. И глупо было бы рассчитывать, что им удастся дурачить весь мир своими дутыми ВВП и безработицами до бесконечности. Что тогда происходит с торговым балансом и бюджетным дефицитом, если все пашут и чего-то все больше производят? Так не бывает! У них что Сизифов труд, они там камни с одного места на другое тягают, что пашут-пашут, а толку никакого, импортируют все больше, а экспортируют все меньше и налогов платят меньше.
Кстати, чего в пятницу все торговые рынки были заморожены, когда в Азии были обычные рабочие дни, да и валютные пары, вообще, весь день торговали? Потому что товарные рынки в четверг вечером искусственно сбили голыми шортами, а фонду и трежеря накрутили выкупом с печатных станков и надо подольше посветить эти цифры? Когда хотят включают торги, когда хотят, выключают, азиатские, вообще, могут не отображать. Это давно не рынок, это настоящая клоунада и его ждет крах!
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 10:09

hxbbgaf

не хочу роздавати поради, але я б спробував дещо змінити тему для коментарів, наприклад, перемкнувшись на історію, зокрема, на часи далекої Русі

а ось тут можу порадити чудового історика-анархіста Петра Рябова
https://www.youtube.com/watch?v=0jeL2_a1XF4

власний досвід підказує, що розширення матеріалів з вивчення історії покращує торгівлю на форекс.
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
ЛОБ
 
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