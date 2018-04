Форуми / Валюта / Валютний ринок / Золото XAU/USD Золото XAU/USD + Додати

#<1 ... 217218219220 Додано: Сер 21 бер, 2018 22:47 hxbbgaf Ну так он уже судя по цифрам купил уже его взад. По стоп-лоссу (сейчас выслушаем влажные истории про безубыток ). А оправдались бы его прогнозы - купил бы все равно взад, но уже дешевле и получил прибыль. Ну так он уже судя по цифрам купил уже его взад. По стоп-лоссу (сейчас выслушаем влажные истории про безубыток). А оправдались бы его прогнозы - купил бы все равно взад, но уже дешевле и получил прибыль. jabba

Повідомлень: 4965 З нами з: 18.12.08 Подякував: 270 раз. Подякували: 254 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 23 бер, 2018 01:33 STOP :



https://i.imgur.com/5dLJlXV.png



точку входу були класними, але за трейд оцінка все одно 5 (з 5-ти) навіть не дивлячись на отриманий символічний стоп



В ближайшие месяцы золото будет демонстрировать лучшую динамику, чем большинство классов активов, полагают эксперты Goldman Sachs.

В качестве ключевых драйверов роста этого драгметалла эксперты банка указывают:

ускоряющуюся инфляцию в мире;
увеличение благосостояния в развивающихся странах, что исторически позитивно для золота;
риски снижения фондовых индексов.

http://www.forexpf.ru/news/2018/03/27/b ... tivov.html



В качестве ключевых драйверов роста этого драгметалла эксперты банка указывают:



ускоряющуюся инфляцию в мире;

увеличение благосостояния в развивающихся странах, что исторически позитивно для золота;

риски снижения фондовых индексов.

http://www.forexpf.ru/news/2018/03/27/b ... tivov.html jabba

Повідомлень: 4965 З нами з: 18.12.08 Подякував: 270 раз. Подякували: 254 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 бер, 2018 16:57



https://i.imgur.com/IxqL6dw.png



причини для продажу захисного ауруму ті ж самі, що й для купівлі USD/CHF & USD/JPY



вислів дня :

Being right at the wrong time is the same as being wrong



що ж робити перед пейролами у п'ятницю ?
- імовірно, знову продавати аурум

ЛОБ написав: що ж робити перед пейролами у п'ятницю ?
- імовірно, знову продавати аурум

Чтобы продавать, надо сперва купить, или я не прав? Как вам удается все время продавать? Голые шорты что ли?

- імовірно, знову продавати аурум що ж робити перед пейролами у п'ятницю ?- імовірно, знову продавати аурум



Чтобы продавать, надо сперва купить, или я не прав? Как вам удается все время продавать? Голые шорты что ли? Чтобы продавать, надо сперва купить, или я не прав? Как вам удается все время продавать? Голые шорты что ли? hxbbgaf Повідомлень: 19682 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1128 раз. Подякували: 1847 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 03 кві, 2018 09:57 ЛОБ написав: вислів дня :



Being right at the wrong time is the same as being wrong вислів дня :



Кто сказал, что неподходящее время, и почему? Потому что кому-то так хочется? Хотелки - это не все, а ФРСники - не боги. Когда торговый баланс и бюджетный дефицит в последнем отчетном месяце бьют многолетние рекорды и становится ясно, что покрыть это может только печатный станок, да еще и раздули фондовый рынок печатными станками до неимоверного пузыря, а долг взлетает все быстрее, самое время ждать идеального шторма. Когда, конечно, точно никто не скажет, но лучше подготовиться заранее, чем в один момент потерять все. И глупо было бы рассчитывать, что им удастся дурачить весь мир своими дутыми ВВП и безработицами до бесконечности. Что тогда происходит с торговым балансом и бюджетным дефицитом, если все пашут и чего-то все больше производят? Так не бывает! У них что Сизифов труд, они там камни с одного места на другое тягают, что пашут-пашут, а толку никакого, импортируют все больше, а экспортируют все меньше и налогов платят меньше.

Кстати, чего в пятницу все торговые рынки были заморожены, когда в Азии были обычные рабочие дни, да и валютные пары, вообще, весь день торговали? Потому что товарные рынки в четверг вечером искусственно сбили голыми шортами, а фонду и трежеря накрутили выкупом с печатных станков и надо подольше посветить эти цифры? Когда хотят включают торги, когда хотят, выключают, азиатские, вообще, могут не отображать. Это давно не рынок, это настоящая клоунада и его ждет крах! Кто сказал, что неподходящее время, и почему? Потому что кому-то так хочется? Хотелки - это не все, а ФРСники - не боги. Когда торговый баланс и бюджетный дефицит в последнем отчетном месяце бьют многолетние рекорды и становится ясно, что покрыть это может только печатный станок, да еще и раздули фондовый рынок печатными станками до неимоверного пузыря, а долг взлетает все быстрее, самое время ждать идеального шторма. Когда, конечно, точно никто не скажет, но лучше подготовиться заранее, чем в один момент потерять все. И глупо было бы рассчитывать, что им удастся дурачить весь мир своими дутыми ВВП и безработицами до бесконечности.Так не бывает!, они там камни с одного места на другое тягают, что пашут-пашут, а толку никакого, импортируют все больше, а экспортируют все меньше и налогов платят меньше.Кстати, чего в пятницу все торговые рынки были заморожены, когда в Азии были обычные рабочие дни, да и валютные пары, вообще, весь день торговали? Потому что товарные рынки в четверг вечером искусственно сбили голыми шортами, а фонду и трежеря накрутили выкупом с печатных станков и надо подольше посветить эти цифры? Когда хотят включают торги, когда хотят, выключают, азиатские, вообще, могут не отображать. Это давно не рынок, это настоящая клоунада и его ждет крах! hxbbgaf Повідомлень: 19682 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1128 раз. Подякували: 1847 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 03 кві, 2018 10:09 hxbbgaf



не хочу роздавати поради, але я б спробував дещо змінити тему для коментарів, наприклад, перемкнувшись на історію, зокрема, на часи далекої Русі



а ось тут можу порадити чудового історика-анархіста Петра Рябова

https://www.youtube.com/watch?v=0jeL2_a1XF4



