ЛОБ написав: власний досвід підказує, що розширення матеріалів з вивчення історії покращує торгівлю на форекс.
Ну оно понятно - чем больше посвящать времени изучению псевдоистории тем меньше шаловливые рученки лезут к кнопке "селл" и соответственно реже приходит лось.
Та да, особенно история Великой Депрессии, которая началась с торговых войн, история 15 августа 1971-го года, которым закончилось манипулирование ценой на золото, история 2000-х, которые наступили после краха высокотехнологического пузыря, история 2009-2011-го, к которым тоже привел кризис и рекордный рост американского дефицита торгового баланса, бюджета и долга и пузыри на ипотечном и фондовом рынке, и т.д. А это еще кризиса доллара не было - это может быть совершенно новое явление, которое обернется идеальным штормом и миллионами самоубийств потерявших все.