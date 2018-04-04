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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 218219220221 Додано: Сер 04 кві, 2018 10:06 jabba написав: ЛОБ написав:

власний досвід підказує, що розширення матеріалів з вивчення історії покращує торгівлю на форекс. власний досвід підказує, що розширення матеріалів з вивчення історії покращує торгівлю на форекс.

Ну оно понятно - чем больше посвящать времени изучению псевдоистории тем меньше шаловливые рученки лезут к кнопке "селл" и соответственно реже приходит лось. Ну оно понятно - чем больше посвящать времени изучению псевдоистории тем меньше шаловливые рученки лезут к кнопке "селл" и соответственно реже приходит лось.



Та да, особенно история Великой Депрессии, которая началась с торговых войн, история 15 августа 1971-го года, которым закончилось манипулирование ценой на золото, история 2000-х, которые наступили после краха высокотехнологического пузыря, история 2009-2011-го, к которым тоже привел кризис и рекордный рост американского дефицита торгового баланса, бюджета и долга и пузыри на ипотечном и фондовом рынке, и т.д. А это еще кризиса доллара не было - это может быть совершенно новое явление, которое обернется идеальным штормом и миллионами самоубийств потерявших все. Та да, особенно история Великой Депрессии, которая началась с торговых войн, история 15 августа 1971-го года, которым закончилось манипулирование ценой на золото, история 2000-х, которые наступили после краха высокотехнологического пузыря, история 2009-2011-го, к которым тоже привел кризис и рекордный рост американского дефицита торгового баланса, бюджета и долга и пузыри на ипотечном и фондовом рынке, и т.д. А это еще кризиса доллара не было - это может быть совершенно новое явление, которое обернется идеальным штормом и миллионами самоубийств потерявших все. hxbbgaf Повідомлень: 19686 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1128 раз. Подякували: 1847 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 04 кві, 2018 10:07 ЛОБ написав: hxbbgaf



не хочу роздавати поради, але я б спробував дещо змінити тему для коментарів, наприклад, перемкнувшись на історію, зокрема, на часи далекої Русі



а ось тут можу порадити чудового історика-анархіста Петра Рябова

https://www.youtube.com/watch?v=0jeL2_a1XF4



власний досвід підказує, що розширення матеріалів з вивчення історії покращує торгівлю на форекс. не хочу роздавати поради, але я б спробував дещо змінити тему для коментарів, наприклад, перемкнувшись на історію, зокрема, на часи далекої Русіа ось тут можу порадити чудового історика-анархіста Петра Рябовавласний досвід підказує, що розширення матеріалів з вивчення історії покращує торгівлю на форекс.

Короче, ни о чем, по теме сказать, как я понимаю, нечего. Короче, ни о чем, по теме сказать, как я понимаю, нечего. hxbbgaf Повідомлень: 19686 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1128 раз. Подякували: 1847 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 05 кві, 2018 09:19

Highest open interest on record yesterday 242k,, the invisible hand teaming up with speculators on a high volume day ,, gold was the target ,, lets see if we do the classic flush today ( break supports and reverse up sharply )

Серебро сбили с целью сбить золото. И что самое интересное, столько серебра просто нет, это голые шорты. Это не рынок, это клоунада! Манипуляции набирают обороты, как только китайцы уходят на выходные:Серебро сбили с целью сбить золото. И что самое интересное, столько серебра просто нет, это голые шорты. Это не рынок, это клоунада! hxbbgaf Повідомлень: 19686 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1128 раз. Подякували: 1847 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 05 кві, 2018 10:20



https://i.imgur.com/IG5Bod3.png



просто покращуємо свою статистику :



https://i.imgur.com/Hb79Hc6.png не забуваймо, що ми торгуємо :просто покращуємо свою статистику : Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії. ЛОБ Повідомлень: 9328 З нами з: 14.12.09 Подякував: 178 раз. Подякували: 915 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 218219220221 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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