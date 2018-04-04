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Золото XAU/USD
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 218219220221
Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 10:06

  jabba написав:
  ЛОБ написав:
власний досвід підказує, що розширення матеріалів з вивчення історії покращує торгівлю на форекс.

Ну оно понятно - чем больше посвящать времени изучению псевдоистории тем меньше шаловливые рученки лезут к кнопке "селл" и соответственно реже приходит лось. :mrgreen:


Та да, особенно история Великой Депрессии, которая началась с торговых войн, история 15 августа 1971-го года, которым закончилось манипулирование ценой на золото, история 2000-х, которые наступили после краха высокотехнологического пузыря, история 2009-2011-го, к которым тоже привел кризис и рекордный рост американского дефицита торгового баланса, бюджета и долга и пузыри на ипотечном и фондовом рынке, и т.д. А это еще кризиса доллара не было - это может быть совершенно новое явление, которое обернется идеальным штормом и миллионами самоубийств потерявших все.
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 10:07

  ЛОБ написав:hxbbgaf

не хочу роздавати поради, але я б спробував дещо змінити тему для коментарів, наприклад, перемкнувшись на історію, зокрема, на часи далекої Русі

а ось тут можу порадити чудового історика-анархіста Петра Рябова
https://www.youtube.com/watch?v=0jeL2_a1XF4

власний досвід підказує, що розширення матеріалів з вивчення історії покращує торгівлю на форекс.

Короче, ни о чем, по теме сказать, как я понимаю, нечего.
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 09:19

Манипуляции набирают обороты, как только китайцы уходят на выходные:
Highest open interest on record yesterday 242k,, the invisible hand teaming up with speculators on a high volume day ,, gold was the target ,, lets see if we do the classic flush today ( break supports and reverse up sharply )

Серебро сбили с целью сбить золото. И что самое интересное, столько серебра просто нет, это голые шорты. Это не рынок, это клоунада!
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 10:20

не забуваймо, що ми торгуємо :

https://i.imgur.com/IG5Bod3.png

просто покращуємо свою статистику :

https://i.imgur.com/Hb79Hc6.png
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
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