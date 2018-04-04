ЛОБ написав: власний досвід підказує, що розширення матеріалів з вивчення історії покращує торгівлю на форекс.
Ну оно понятно - чем больше посвящать времени изучению псевдоистории тем меньше шаловливые рученки лезут к кнопке "селл" и соответственно реже приходит лось.
Та да, особенно история Великой Депрессии, которая началась с торговых войн, история 15 августа 1971-го года, которым закончилось манипулирование ценой на золото, история 2000-х, которые наступили после краха высокотехнологического пузыря, история 2009-2011-го, к которым тоже привел кризис и рекордный рост американского дефицита торгового баланса, бюджета и долга и пузыри на ипотечном и фондовом рынке, и т.д. А это еще кризиса доллара не было - это может быть совершенно новое явление, которое обернется идеальным штормом и миллионами самоубийств потерявших все.
Манипуляции набирают обороты, как только китайцы уходят на выходные:
Highest open interest on record yesterday 242k,, the invisible hand teaming up with speculators on a high volume day ,, gold was the target ,, lets see if we do the classic flush today ( break supports and reverse up sharply )
Серебро сбили с целью сбить золото. И что самое интересное, столько серебра просто нет, это голые шорты. Это не рынок, это клоунада!
я зовсім не жартував, коли згадував про власний досвід вивчення історії перед тим, як вам вивчитися на інвестора, варто спочатку розширити світогляд
тоді й дізнаєтесь, що для торгівлі золотом у "голий" шорт достатньо просто позичити його. ви ж не заперечуватимите, що існує вільний капітал хом'яків у металах (фізичний метал можна розмістити на рахунок у банку), що напевно готові віддати його у користування під невеличкий %
на фінансових ринках торгівля у "голий" продаж нічим не відрізняється від "забезпеченої" купівлі у довжину - у випадку з довжиною по золоту трейдер позичає у брокера долари США
продавши метал на зниженні гравець відкуповує його з прибутком, повертає власнику позичене золото з нарахованими %, залишаючи й собі трошки на хліб
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
просто торгуємо домінуючу поточну низхідну тенденцію за приорітетом - допоки ринок не спростує її, зробивши шорти збитковими - зламавши відповідну селову структуру за технікою.
ЛОБ Додано: Пон 05 бер, 2018 12:59 написав:з настанням весни вирішив навести лад у своїх прогнозах та коментарях щодо очікуваної динаміки захисних активів та золота закрема
отже, як на мене
1) ЗОЛОТО перебуває у середньостроковому багаторічному низхідному тренді з цілями зниження аж до $1.000-$965 за унцію. Цей тренд з легкістю може продовжитися ще 2-3 роки.
2) Неспромжність гравців у довжину подолати реакційно-нервовий пост-Брекзіт максимум на $1.375 перекреслює короткострокову позитивну динаміку.
Та, навпаки, його подолання призведе до закріплення технічого розвороту нагору та подальшого переходу у вищий торговий діапазон орієнтовно в межах $1.200-$1.800.
3) Здоровий економічний фундамент світової економіки та ріст номінальних % ставок має переважити загострення геополітичних проблем, що досить чітко локалізовані.
4) Справжній напрямок цінової динаміки золота визначатиметься розвитком інфляційних процесів після згортання трильйонних програм економічного стимулювання та здатністю центробанків G4 вчасно відреагувати та приборкати їх.
5) Наявний майже не використаний арсенал монетарної політики на самому початку нормалізації ринкових % ставок за умови вчасного свідомого застосування має з забезпечити плавний вихід з акомодації без провокування вторинних інфляційних наслідків.
ВИСНОВОК. Ризики росту/зниження збалансовані.Приорітет варто визначити за тактикою продажу з можливих повторних спроб оновлення локальних максимумів ($1.335-$1.370).
Прийнятні цінові рівні на купівлю розташовані значно нижче - на підході до $1.200.
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.