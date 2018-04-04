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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 219220221222> Додано: Сер 04 кві, 2018 10:06 jabba написав: ЛОБ написав:

власний досвід підказує, що розширення матеріалів з вивчення історії покращує торгівлю на форекс. власний досвід підказує, що розширення матеріалів з вивчення історії покращує торгівлю на форекс.

Ну оно понятно - чем больше посвящать времени изучению псевдоистории тем меньше шаловливые рученки лезут к кнопке "селл" и соответственно реже приходит лось. Ну оно понятно - чем больше посвящать времени изучению псевдоистории тем меньше шаловливые рученки лезут к кнопке "селл" и соответственно реже приходит лось.



Та да, особенно история Великой Депрессии, которая началась с торговых войн, история 15 августа 1971-го года, которым закончилось манипулирование ценой на золото, история 2000-х, которые наступили после краха высокотехнологического пузыря, история 2009-2011-го, к которым тоже привел кризис и рекордный рост американского дефицита торгового баланса, бюджета и долга и пузыри на ипотечном и фондовом рынке, и т.д. А это еще кризиса доллара не было - это может быть совершенно новое явление, которое обернется идеальным штормом и миллионами самоубийств потерявших все. Та да, особенно история Великой Депрессии, которая началась с торговых войн, история 15 августа 1971-го года, которым закончилось манипулирование ценой на золото, история 2000-х, которые наступили после краха высокотехнологического пузыря, история 2009-2011-го, к которым тоже привел кризис и рекордный рост американского дефицита торгового баланса, бюджета и долга и пузыри на ипотечном и фондовом рынке, и т.д. А это еще кризиса доллара не было - это может быть совершенно новое явление, которое обернется идеальным штормом и миллионами самоубийств потерявших все. hxbbgaf Повідомлень: 19690 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1128 раз. Подякували: 1847 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 04 кві, 2018 10:07 ЛОБ написав: hxbbgaf



не хочу роздавати поради, але я б спробував дещо змінити тему для коментарів, наприклад, перемкнувшись на історію, зокрема, на часи далекої Русі



а ось тут можу порадити чудового історика-анархіста Петра Рябова

https://www.youtube.com/watch?v=0jeL2_a1XF4



власний досвід підказує, що розширення матеріалів з вивчення історії покращує торгівлю на форекс. не хочу роздавати поради, але я б спробував дещо змінити тему для коментарів, наприклад, перемкнувшись на історію, зокрема, на часи далекої Русіа ось тут можу порадити чудового історика-анархіста Петра Рябовавласний досвід підказує, що розширення матеріалів з вивчення історії покращує торгівлю на форекс.

Короче, ни о чем, по теме сказать, как я понимаю, нечего. Короче, ни о чем, по теме сказать, как я понимаю, нечего. hxbbgaf Повідомлень: 19690 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1128 раз. Подякували: 1847 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 05 кві, 2018 09:19

Highest open interest on record yesterday 242k,, the invisible hand teaming up with speculators on a high volume day ,, gold was the target ,, lets see if we do the classic flush today ( break supports and reverse up sharply )

Серебро сбили с целью сбить золото. И что самое интересное, столько серебра просто нет, это голые шорты. Это не рынок, это клоунада! Манипуляции набирают обороты, как только китайцы уходят на выходные:Серебро сбили с целью сбить золото. И что самое интересное, столько серебра просто нет, это голые шорты. Это не рынок, это клоунада! hxbbgaf Повідомлень: 19690 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1128 раз. Подякували: 1847 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 05 кві, 2018 10:20



https://i.imgur.com/IG5Bod3.png



просто покращуємо свою статистику :



https://i.imgur.com/Hb79Hc6.png не забуваймо, що ми торгуємо :просто покращуємо свою статистику : Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії. ЛОБ Повідомлень: 9332 З нами з: 14.12.09 Подякував: 178 раз. Подякували: 915 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 05 кві, 2018 11:28 ЛОБ Додано: П'ят 08 гру, 2017 09:40 написав: мої скромні результати торгівлі за рік :



https://i.imgur.com/fLL0SdL.png

https://i.imgur.com/mxQTubp.png



попередньо, станом на сьогодні ... мої скромні результати торгівлі за рік :попередньо, станом на сьогодні ...

підсумки І-го кварталу :



https://i.imgur.com/UDvQ2qP.png

https://i.imgur.com/4AksvBl.png



трейдер - це його статистика. підсумки І-го кварталу :трейдер - це його статистика. Востаннє редагувалось ЛОБ в Чет 05 кві, 2018 12:11, всього редагувалось 1 раз. Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії. ЛОБ Повідомлень: 9332 З нами з: 14.12.09 Подякував: 178 раз. Подякували: 915 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 05 кві, 2018 11:43 hxbbgaf



я зовсім не жартував, коли згадував про власний досвід вивчення історії

перед тим, як вам вивчитися на інвестора, варто спочатку розширити світогляд



тоді й дізнаєтесь, що для торгівлі золотом у "голий" шорт достатньо просто позичити його. ви ж не заперечуватимите, що існує вільний капітал хом'яків у металах (фізичний метал можна розмістити на рахунок у банку), що напевно готові віддати його у користування під невеличкий %



на фінансових ринках торгівля у "голий" продаж нічим не відрізняється від "забезпеченої" купівлі у довжину - у випадку з довжиною по золоту трейдер позичає у брокера долари США



продавши метал на зниженні гравець відкуповує його з прибутком, повертає власнику позичене золото з нарахованими %, залишаючи й собі трошки на хліб Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії. ЛОБ Повідомлень: 9332 З нами з: 14.12.09 Подякував: 178 раз. Подякували: 915 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 05 кві, 2018 12:33 ЛОБ Додано: Сер 28 бер, 2018 16:57 написав: знову шорт - усі стопи відпрацьовано подвійним обсягом :



https://i.imgur.com/IxqL6dw.png



причини для продажу захисного ауруму ті ж самі, що й для купівлі USD/CHF & USD/JPY



довгі червоні прямокутники вказують на місячні контрольні зони за методою ATR(10) знову шорт - усі стопи відпрацьовано подвійним обсягом :причини для продажу захисного ауруму ті ж самі, що й для купівлі USD/CHF & USD/JPYдовгі червоні прямокутники вказують на місячні контрольні зони за методою ATR(10)

ЛОБ Додано: Вів 03 кві, 2018 09:08 написав: що ж робити перед пейролами у п'ятницю ? - імовірно, знову продавати аурум що ж робити перед пейролами у п'ятницю ? - імовірно, знову продавати аурум

ще одна спроба на цьому ж рахунку :



https://i.imgur.com/h5GjcAX.png



1 тейк мінус 1 стоп = у підсумку прибуток.



ПС. за збігом обставин XAU знизився, а бакс у парах USD/CHF & USD/JPY підріс.

чистая випадковість, буває. статистика все порахує. ще одна спроба на цьому ж рахунку :1 тейк мінус 1 стоп = у підсумку прибуток.ПС. за збігом обставин XAU знизився, а бакс у парах USD/CHF & USD/JPY підріс.чистая випадковість, буває. статистика все порахує. Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії. ЛОБ Повідомлень: 9332 З нами з: 14.12.09 Подякував: 178 раз. Подякували: 915 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 05 кві, 2018 12:42



https://i.imgur.com/IG5Bod3.png



ЛОБ Додано: Пон 05 бер, 2018 12:59 написав: з настанням весни вирішив навести лад у своїх прогнозах та коментарях щодо очікуваної динаміки захисних активів та золота закрема



отже, як на мене



1) ЗОЛОТО перебуває у середньостроковому багаторічному низхідному тренді з цілями зниження аж до $1.000-$965 за унцію. Цей тренд з легкістю може продовжитися ще 2-3 роки.



2) Неспромжність гравців у довжину подолати реакційно-нервовий пост-Брекзіт максимум на $1.375 перекреслює короткострокову позитивну динаміку.



Та, навпаки, його подолання призведе до закріплення технічого розвороту нагору та подальшого переходу у вищий торговий діапазон орієнтовно в межах $1.200-$1.800.



3) Здоровий економічний фундамент світової економіки та ріст номінальних % ставок має переважити загострення геополітичних проблем, що досить чітко локалізовані.



4) Справжній напрямок цінової динаміки золота визначатиметься розвитком інфляційних процесів після згортання трильйонних програм економічного стимулювання та здатністю центробанків G4 вчасно відреагувати та приборкати їх.



5) Наявний майже не використаний арсенал монетарної політики на самому початку нормалізації ринкових % ставок за умови вчасного свідомого застосування має з забезпечити плавний вихід з акомодації без провокування вторинних інфляційних наслідків.



ВИСНОВОК.

Ризики росту/зниження збалансовані. Приорітет варто визначити за тактикою продажу з можливих повторних спроб оновлення локальних максимумів ($1.335-$1.370) .



Прийнятні цінові рівні на купівлю розташовані значно нижче - на підході до $1.200. з настанням весни вирішив навести лад у своїх прогнозах та коментарях щодо очікуваної динаміки захисних активів та золота закремаотже, як на мене1) ЗОЛОТО перебуває у середньостроковому багаторічному низхідному тренді з цілями зниження аж до $1.000-$965 за унцію. Цей тренд з легкістю може продовжитися ще 2-3 роки.2) Неспромжність гравців у довжину подолати реакційно-нервовий пост-Брекзіт максимум на $1.375 перекреслює короткострокову позитивну динаміку.Та, навпаки, його подолання призведе до закріплення технічого розвороту нагору та подальшого переходу у вищий торговий діапазон орієнтовно в межах $1.200-$1.800.3) Здоровий економічний фундамент світової економіки та ріст номінальних % ставок має переважити загострення геополітичних проблем, що досить чітко локалізовані.4) Справжній напрямок цінової динаміки золота визначатиметься розвитком інфляційних процесів після згортання трильйонних програм економічного стимулювання та здатністю центробанків G4 вчасно відреагувати та приборкати їх.5) Наявний майже не використаний арсенал монетарної політики на самому початку нормалізації ринкових % ставок за умови вчасного свідомого застосування має з забезпечити плавний вихід з акомодації без провокування вторинних інфляційних наслідків.ВИСНОВОК.Прийнятні цінові рівні на купівлю розташовані значно нижче - на підході до $1.200.

максимуми Січня $1.366 - Лютого $1.362 - у Березні обмежилися $1.356 просто торгуємо домінуючу поточну низхідну тенденцію за приорітетом - допоки ринок не спростує її, зробивши шорти не вигідними - збитковими, зламавши відповідну селову структуру по техніці :максимуми Січня $1.366 - Лютого $1.362 - у Березні обмежилися $1.356 Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії. ЛОБ Повідомлень: 9332 З нами з: 14.12.09 Подякував: 178 раз. Подякували: 915 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 05 кві, 2018 13:44 ЛОБ написав: hxbbgaf

продавши метал на зниженні гравець відкуповує його з прибутком, повертає власнику позичене золото з нарахованими %, залишаючи й собі трошки на хліб продавши метал на зниженні гравець відкуповує його з прибутком, повертає власнику позичене золото з нарахованими %, залишаючи й собі трошки на хліб

Только о золоте и серебре там речи не идет, идет торговля ноликами в компах, а физ. мета в таких объемах просто не существует.

А если наоборот и трейдер проигрался, что он вернет? Дулю с маком? Какой хомяк пойдет на этот риск? И где вы вообще такое видели, чтоб хомяки несли физ. мет кому-то позычать под проценты? Где такое окошко? Если такая практика где-то и есть, то это очень редкое явление. Только о золоте и серебре там речи не идет, идет торговля ноликами в компах, а физ. мета в таких объемах просто не существует.А если наоборот и трейдер проигрался, что он вернет? Дулю с маком? Какой хомяк пойдет на этот риск? И где вы вообще такое видели, чтоб хомяки несли физ. мет кому-то позычать под проценты? Где такое окошко? Если такая практика где-то и есть, то это очень редкое явление. Востаннє редагувалось hxbbgaf в Чет 05 кві, 2018 13:59, всього редагувалось 2 разів. hxbbgaf Повідомлень: 19690 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1128 раз. Подякували: 1847 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 05 кві, 2018 13:45 ЛОБ написав: максимуми Січня $1.366 - Лютого $1.362 - у Березні обмежилися $1.356 максимуми Січня $1.366 - Лютого $1.362 - у Березні обмежилися $1.356

А какой был максимум в прошлом году? А какой был максимум в прошлом году? hxbbgaf Повідомлень: 19690 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1128 раз. Подякували: 1847 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 219220221222> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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