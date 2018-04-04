hxbbgaf написав:
Канал нарисован с потолка, особенно верхняя граница непонятно откуда начинается.
А я вижу перевернутые голову и плечи и восходящий тренд с декабря 2015-го.
саме так, мій канал - як хочу так і малюю, аби працював
а ви намалюйте свій та спробуйте заробити на цьому грошенят
покажіть свою песрональну торгову статистику, що є чи єдиним об'єктивним аргументом хто ж насправді правий, а хто ... прохвесійне базікало
а хто й нікчемний критикан. це вже більше стосується того, кого давить жабенятко ))
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.