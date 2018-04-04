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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 219220221222 Додано: Чет 05 кві, 2018 13:48 ЛОБ написав: не забуваймо, що ми торгуємо :



https://i.imgur.com/IG5Bod3.png



просто покращуємо свою статистику :



https://i.imgur.com/Hb79Hc6.png не забуваймо, що ми торгуємо :просто покращуємо свою статистику :

Канал нарисован с потолка, особенно верхняя граница непонятно откуда начинается.

А я вижу перевернутые голову и плечи и восходящий тренд с декабря 2015-го. Канал нарисован с потолка, особенно верхняя граница непонятно откуда начинается.А я вижу перевернутые голову и плечи и восходящий тренд с декабря 2015-го. hxbbgaf Повідомлень: 19695 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1128 раз. Подякували: 1847 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 05 кві, 2018 15:14 ЛОБ написав: не забуваймо, що ми торгуємо :

https://i.imgur.com/IG5Bod3.png

просто покращуємо свою статистику :

https://i.imgur.com/Hb79Hc6.png не забуваймо, що ми торгуємо :просто покращуємо свою статистику :

hxbbgaf написав: Канал нарисован с потолка, особенно верхняя граница непонятно откуда начинается.

А я вижу перевернутые голову и плечи и восходящий тренд с декабря 2015-го. Канал нарисован с потолка, особенно верхняя граница непонятно откуда начинается.А я вижу перевернутые голову и плечи и восходящий тренд с декабря 2015-го.

саме так, мій канал - як хочу так і малюю, аби працював

а ви намалюйте свій та спробуйте заробити на цьому грошенят



покажіть свою песрональну торгову статистику, що є чи єдиним об'єктивним аргументом хто ж насправді правий, а хто ... прохвесійне базікало



а хто й нікчемний критикан. це вже більше стосується того, кого давить жабенятко )) саме так, мій канал - як хочу так і малюю, аби працювава ви намалюйте свій та спробуйте заробити на цьому грошенятпокажіть свою песрональну торгову статистику, що є чи єдиним об'єктивним аргументом хто ж насправді правий, а хто ... прохвесійне базікалоа хто й нікчемний критикан. це вже більше стосується того, кого давить жабенятко )) Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії. ЛОБ Повідомлень: 9334 З нами з: 14.12.09 Подякував: 178 раз. Подякували: 915 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 05 кві, 2018 16:40 Я не сторонник игры в азартные игры с голдманами и морганами и вообще, тех. анализ считаю лженаукой, так как нельзя спрогнозировать будущее изменение цены только по прошлым линиям на графике, я сторонник того, чтобы просто навсегда отказываться от бумаги в качестве сбережений и переходить в драг. металлы, потому как бумага для того и придумана, чтоб, сколько бы вы в ней ни выигрывали, а в итоге все все равно закончится кидком. Да и вы, я вижу, далеко не всегда выигрываете. Какая жаба, нет, просто у меня негативная реакция на грязную игру и манипуляции на рынке. Жаба в нашем мире - вещь неблагодарная - кто-то миллиарды наворовал, так что теперь 99.9% населения должна давить жаба. hxbbgaf Повідомлень: 19695 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1128 раз. Подякували: 1847 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 219220221222 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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