|
|
|
Золото XAU/USD
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 05 кві, 2018 13:48
Канал нарисован с потолка, особенно верхняя граница непонятно откуда начинается.
А я вижу перевернутые голову и плечи и восходящий тренд с декабря 2015-го.
-
hxbbgaf
-
-
- Повідомлень: 19695
- З нами з: 24.08.09
- Подякував: 1128 раз.
- Подякували: 1847 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 05 кві, 2018 15:14
hxbbgaf написав:
Канал нарисован с потолка, особенно верхняя граница непонятно откуда начинается.
А я вижу перевернутые голову и плечи и восходящий тренд с декабря 2015-го.
саме так, мій канал - як хочу так і малюю, аби працював
а ви намалюйте свій та спробуйте заробити на цьому грошенят
покажіть свою песрональну торгову статистику, що є чи єдиним об'єктивним аргументом хто ж насправді правий, а хто ... прохвесійне базікало
а хто й нікчемний критикан. це вже більше стосується того, кого давить жабенятко ))
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
-
ЛОБ
-
-
- Повідомлень: 9334
- З нами з: 14.12.09
- Подякував: 178 раз.
- Подякували: 915 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 05 кві, 2018 16:40
Я не сторонник игры в азартные игры с голдманами и морганами и вообще, тех. анализ считаю лженаукой, так как нельзя спрогнозировать будущее изменение цены только по прошлым линиям на графике, я сторонник того, чтобы просто навсегда отказываться от бумаги в качестве сбережений и переходить в драг. металлы, потому как бумага для того и придумана, чтоб, сколько бы вы в ней ни выигрывали, а в итоге все все равно закончится кидком. Да и вы, я вижу, далеко не всегда выигрываете. Какая жаба, нет, просто у меня негативная реакция на грязную игру и манипуляции на рынке. Жаба в нашем мире - вещь неблагодарная - кто-то миллиарды наворовал, так что теперь 99.9% населения должна давить жаба.
-
hxbbgaf
-
-
- Повідомлень: 19695
- З нами з: 24.08.09
- Подякував: 1128 раз.
- Подякували: 1847 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
реклама
|