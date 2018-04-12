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Золото XAU/USD

Золото XAU/USD
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 219220221222
Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 13:48

  ЛОБ написав:не забуваймо, що ми торгуємо :

https://i.imgur.com/IG5Bod3.png

просто покращуємо свою статистику :

https://i.imgur.com/Hb79Hc6.png

Канал нарисован с потолка, особенно верхняя граница непонятно откуда начинается.
А я вижу перевернутые голову и плечи и восходящий тренд с декабря 2015-го.
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 15:14

  ЛОБ написав:не забуваймо, що ми торгуємо :
https://i.imgur.com/IG5Bod3.png
просто покращуємо свою статистику :
https://i.imgur.com/Hb79Hc6.png

  hxbbgaf написав:Канал нарисован с потолка, особенно верхняя граница непонятно откуда начинается.
А я вижу перевернутые голову и плечи и восходящий тренд с декабря 2015-го.

саме так, мій канал - як хочу так і малюю, аби працював
а ви намалюйте свій та спробуйте заробити на цьому грошенят

покажіть свою песрональну торгову статистику, що є чи єдиним об'єктивним аргументом хто ж насправді правий, а хто ... прохвесійне базікало

а хто й нікчемний критикан. це вже більше стосується того, кого давить жабенятко ))
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 16:40

Я не сторонник игры в азартные игры с голдманами и морганами и вообще, тех. анализ считаю лженаукой, так как нельзя спрогнозировать будущее изменение цены только по прошлым линиям на графике, я сторонник того, чтобы просто навсегда отказываться от бумаги в качестве сбережений и переходить в драг. металлы, потому как бумага для того и придумана, чтоб, сколько бы вы в ней ни выигрывали, а в итоге все все равно закончится кидком. Да и вы, я вижу, далеко не всегда выигрываете. Какая жаба, нет, просто у меня негативная реакция на грязную игру и манипуляции на рынке. Жаба в нашем мире - вещь неблагодарная - кто-то миллиарды наворовал, так что теперь 99.9% населения должна давить жаба.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 17:25

hxbbgaf

навчіться приймати виклик не одбріхуючись постійно якимись відмовками. а якщо здаєтесь - то більше слухайте інших, не повчаючи нікого пустими тривіальними твердженнями

торгівля форекс - це справді інтелектуальне казіно, але ви помиляєтесь називаючи це азартною грою взагалі без якихось шансів на перемогу.

здорова психіка, фахова економічна освіта, самостійне критичне мислення, системний трейдінг з дотриманням вимог мані- та ризик-менеджменту забезпечують необхідні умови для прибуткової торгівлі із порівняно стабільними результатами.

якщо ви особисто не маєте якоїсь важливої складової - тримайтесь осторонь інвестицій чи трейдінгу, але хоча б не намагайтесь вчити когось економічним наукам, бо нічого окрім посмішки це не викликає.
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 10:25

чи варто нагадувати, що на будь якому нервовому підвищенні знову згодиться на продаж діапазон $1.342-$1.356, бо наступуна спроба випаде тільки через 20 баксів вище

тільки можливе оновлення пост-Брекзіт максимуів біля $1.375 спонукає нас до розвороту у довжину, тоді шукатимемо вже купівлю з корекційних відкатів

до сих пір приорітет залишається за короткими позиціями
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 14:44

sell market $1.354 - стоп на закритті дня вище $1.357
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 15:09

максимум за вчора $1.365, але закриття дня було на $1.351 - поточна ціна $1.344

чи не красномовна динаміка ?
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 15:10

  ЛОБ написав:максимум за вчора $1.365, але закриття $1.351 - поточна ціна $1.344

чи не красномовна динаміка ?

Нет никакой динамики, есть флет по золоту который продолжается 5 лет в диапазоне

$12хх ... $13хх
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 16:04

Zebra

зебро, за роки (лузкання насіння) на форумі ви теж мали вивчитися тех аналізу потихеньку ))

5 років тривав низхідний імпульс $1.920-$1.050 (з серпня 2011 по грудень 2015) - з регулярним активним оновленням мінімумів

отже, період консолідації (або флет) триває лишень 2+ роки досьогодні

геополітика з Брекзіт червня 2016-го а ще події навколо П.Кореї, Сирії, виборами у США, вторгнення РФ до Криму+Донбасу постійно додавала нервових коливань, не спромігшись розвернути тренд нагору

то може низхідний тренд не закінчено ? нормалізація монетарної політики та підвищення базових % ставок у USD, EUR, GBP, CAD, NOK, MXN продовжать справу :?:
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
ЛОБ
 
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