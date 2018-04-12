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Золото XAU/USD
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 05 кві, 2018 13:48
Канал нарисован с потолка, особенно верхняя граница непонятно откуда начинается.
А я вижу перевернутые голову и плечи и восходящий тренд с декабря 2015-го.
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hxbbgaf
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Додано: Чет 05 кві, 2018 15:14
hxbbgaf написав:
Канал нарисован с потолка, особенно верхняя граница непонятно откуда начинается.
А я вижу перевернутые голову и плечи и восходящий тренд с декабря 2015-го.
саме так, мій канал - як хочу так і малюю, аби працював
а ви намалюйте свій та спробуйте заробити на цьому грошенят
покажіть свою песрональну торгову статистику, що є чи єдиним об'єктивним аргументом хто ж насправді правий, а хто ... прохвесійне базікало
а хто й нікчемний критикан. це вже більше стосується того, кого давить жабенятко ))
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
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Додано: Чет 05 кві, 2018 16:40
Я не сторонник игры в азартные игры с голдманами и морганами и вообще, тех. анализ считаю лженаукой, так как нельзя спрогнозировать будущее изменение цены только по прошлым линиям на графике, я сторонник того, чтобы просто навсегда отказываться от бумаги в качестве сбережений и переходить в драг. металлы, потому как бумага для того и придумана, чтоб, сколько бы вы в ней ни выигрывали, а в итоге все все равно закончится кидком. Да и вы, я вижу, далеко не всегда выигрываете. Какая жаба, нет, просто у меня негативная реакция на грязную игру и манипуляции на рынке. Жаба в нашем мире - вещь неблагодарная - кто-то миллиарды наворовал, так что теперь 99.9% населения должна давить жаба.
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Додано: Чет 05 кві, 2018 17:25
hxbbgaf
навчіться приймати виклик не одбріхуючись постійно якимись відмовками. а якщо здаєтесь - то більше слухайте інших, не повчаючи нікого пустими тривіальними твердженнями
торгівля форекс - це справді інтелектуальне казіно, але ви помиляєтесь називаючи це азартною грою взагалі без якихось шансів на перемогу.
здорова психіка, фахова економічна освіта, самостійне критичне мислення, системний трейдінг з дотриманням вимог мані- та ризик-менеджменту забезпечують необхідні умови для прибуткової торгівлі із порівняно стабільними результатами.
якщо ви особисто не маєте якоїсь важливої складової - тримайтесь осторонь інвестицій чи трейдінгу, але хоча б не намагайтесь вчити когось економічним наукам, бо нічого окрім посмішки це не викликає.
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
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Додано: Вів 10 кві, 2018 10:25
чи варто нагадувати, що на будь якому нервовому підвищенні знову згодиться на продаж діапазон $1.342-$1.356, бо наступуна спроба випаде тільки через 20 баксів вище
тільки можливе оновлення пост-Брекзіт максимуів біля $1.375 спонукає нас до розвороту у довжину, тоді шукатимемо вже купівлю з корекційних відкатів
до сих пір приорітет залишається за короткими позиціями
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
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Додано: Сер 11 кві, 2018 14:44
sell market $1.354 - стоп на закритті дня вище $1.357
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
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Додано: Чет 12 кві, 2018 15:09
максимум за вчора $1.365, але закриття дня було на $1.351 - поточна ціна $1.344
чи не красномовна динаміка ?
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
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Додано: Чет 12 кві, 2018 15:10
ЛОБ написав:
максимум за вчора $1.365
, але закриття $1.351
- поточна ціна $1.344
чи не красномовна динаміка ?
Нет никакой динамики, есть флет по золоту который продолжается 5 лет в диапазоне
$12хх ... $13хх
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Zebra
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Додано: Чет 12 кві, 2018 16:04
Zebra
зебро, за роки (лузкання насіння) на форумі ви теж мали вивчитися тех аналізу потихеньку ))
5 років тривав низхідний імпульс $1.920-$1.050 (з серпня 2011 по грудень 2015) - з регулярним активним оновленням мінімумів
отже, період консолідації (або флет) триває лишень 2+ роки досьогодні
геополітика з Брекзіт червня 2016-го а ще події навколо П.Кореї, Сирії, виборами у США, вторгнення РФ до Криму+Донбасу постійно додавала нервових коливань, не спромігшись розвернути тренд нагору
то може низхідний тренд не закінчено ? нормалізація монетарної політики та підвищення базових % ставок у USD, EUR, GBP, CAD, NOK, MXN продовжать справу
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
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ЛОБ
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