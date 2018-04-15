будь ласка, затягніть ціну повище аж до місячного ATR - якраз до $1.375
ще одне прохання - бути точними, не перевершуючи пост-Брекзіт максимум
аби не зіпсувати технічний малюночок
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 16 кві, 2018 11:55
золоті бички вперто хочуть щось нам довести :
будь ласка, затягніть ціну повище аж до місячного ATR - якраз до $1.375
ще одне прохання - бути точними, не перевершуючи пост-Брекзіт максимум
аби не зіпсувати технічний малюночок
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
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