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Золото XAU/USD

Золото XAU/USD
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 220221222223
Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 11:55

золоті бички вперто хочуть щось нам довести :

https://i.imgur.com/hr7ggjp.png

будь ласка, затягніть ціну повище аж до місячного ATR - якраз до $1.375
ще одне прохання - бути точними, не перевершуючи пост-Брекзіт максимум

аби не зіпсувати технічний малюночок
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 10:04

Отвечу комментарием американца с инвестинга.
Bank Cartels trying very hard to suppress the price. Fear of an imminent breakout is under way. Sooner or later it will break through. It is getting very expensive for them to keep on manipulating.
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