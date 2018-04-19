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Золото XAU/USD

Золото XAU/USD
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 220221222223
Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 11:55

золоті бички вперто хочуть щось нам довести :

https://i.imgur.com/hr7ggjp.png

будь ласка, затягніть ціну повище аж до місячного ATR - якраз до $1.375
ще одне прохання - бути точними, не перевершуючи пост-Брекзіт максимум

аби не зіпсувати технічний малюночок
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 10:04

Отвечу комментарием американца с инвестинга.
Bank Cartels trying very hard to suppress the price. Fear of an imminent breakout is under way. Sooner or later it will break through. It is getting very expensive for them to keep on manipulating.
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 13:22

EUR/CHF 1,20 :!:

чи має золото потенціал росту на укріпленні євро та бакса до франка ?
питання риторичні, опонентам по золоту не варто шукати глибоку аргументацію

відповідь дає ринок.
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 11:20

  ЛОБ Додано: Сер 28 бер, 2018 16:57 написав:
причини для продажу захисного ауруму ті ж самі, що й для купівлі USD/CHF & USD/JPY
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 12:33

  ЛОБ написав:EUR/CHF 1,20 :!:
чи має золото потенціал росту на укріпленні євро та бакса до франка ?
питання риторичні, опонентам по золоту не варто шукати глибоку аргументацію
відповідь дає ринок.


По-моему, совсем не риторические. Швейцарский франк - это сейчас такая же фиатная валюта как и все остальные, золотой стандарт хоть и позже, но они тоже отменили. И ее очень быстро печатают то для искусственного недопущения роста по отношению к евро и баксу, то для выкупа американской фонды:
https://investbrothers.ru/2017/02/10/cb ... kie_akcii/
И почему от этого должно падать золото, мне непонятно. По логике вещей скорей наоборот, так как они сперва откупают свежеотпечатанный бакс, а только на него скупают фонду. Причина тут только в том, что спекулянты видят вызванный этим рост фонды и все распродают и тоже скупают фонду, но обычно так выглядит финальный этап пузыря. Вот и начала фонда сдуваться и доходности трежерей опять пошли вверх (и то, что это происходит одновременно, тревожный знак). Так что времена меняются.
Тем временем нефть уже 74 (сколько там было в последние года 3 в среднем?), что увеличит себестоимость добычи и создаст инфляцию издержек.
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