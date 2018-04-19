будь ласка, затягніть ціну повище аж до місячного ATR - якраз до $1.375
ще одне прохання - бути точними, не перевершуючи пост-Брекзіт максимум
аби не зіпсувати технічний малюночок
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 16 кві, 2018 11:55
золоті бички вперто хочуть щось нам довести :
будь ласка, затягніть ціну повище аж до місячного ATR - якраз до $1.375
ще одне прохання - бути точними, не перевершуючи пост-Брекзіт максимум
аби не зіпсувати технічний малюночок
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
Додано: Вів 17 кві, 2018 10:04
Отвечу комментарием американца с инвестинга.
Додано: Чет 19 кві, 2018 13:22
EUR/CHF 1,20
чи має золото потенціал росту на укріпленні євро та бакса до франка ?
питання риторичні, опонентам по золоту не варто шукати глибоку аргументацію
відповідь дає ринок.
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
Додано: П'ят 20 кві, 2018 11:20
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
Додано: П'ят 20 кві, 2018 12:33
По-моему, совсем не риторические. Швейцарский франк - это сейчас такая же фиатная валюта как и все остальные, золотой стандарт хоть и позже, но они тоже отменили. И ее очень быстро печатают то для искусственного недопущения роста по отношению к евро и баксу, то для выкупа американской фонды:
И почему от этого должно падать золото, мне непонятно. По логике вещей скорей наоборот, так как они сперва откупают свежеотпечатанный бакс, а только на него скупают фонду. Причина тут только в том, что спекулянты видят вызванный этим рост фонды и все распродают и тоже скупают фонду, но обычно так выглядит финальный этап пузыря. Вот и начала фонда сдуваться и доходности трежерей опять пошли вверх (и то, что это происходит одновременно, тревожный знак). Так что времена меняются.
Тем временем нефть уже 74 (сколько там было в последние года 3 в среднем?), что увеличит себестоимость добычи и создаст инфляцию издержек.
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