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Золото XAU/USD

Золото XAU/USD
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 220221222223
Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 10:03

нормалізація монетарної політики призводить до росту номінальних ставок :

https://invst.ly/795-1

а ось темпи нормалізації мають або стримувати інфляційні очікування, або, навпаки, розігрівати їх, коли провідні центробанки G4 суттєво відстають від кривої % доходностей національних валют

насьогодні мандат довіри усіх учасників ринку (від професійних спекулянтів до споживачів) до своїх регуляторів утримується

ПС. до речі, мене зовсім не дивує, що нафта підростає, а золото знижується
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 11:51

Central banks - summary of current interest rates

http://www.global-rates.com/interest-ra ... banks.aspx

Long-term interest rates

https://data.oecd.org/interest/long-ter ... -rates.htm

https://i.imgur.com/IAzUgqY.png
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 09:18

бачу на екрані трохи "занижчену" й можливо навіть "маніпулятивну" ціну у $1.315

за якою ще можна встигнути купити хоч пару тисяч унцій рудого. були б гроші
але чомусь не хочеться, бо бакс якось краще гріє душу спекулянтові

короткі позиції на продаж продовжуюють годувати гравців ситніше за довгі
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 15:56

крок уперед - два кроки назад - $1.310=
найближча ціль $1.282=, тактична річна - $1.210=
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 16:24

  ЛОБ написав:крок уперед - два кроки назад - $1.310=
найближча ціль $1.282=, тактична річна - $1.210=


1210 - очень большие сомнения с учетом того, что серебро уже уперлось в трендовую линию от 2002-го года и дальше некуда падать, да и золото теоретически может упасть еще баксов на 40, дальше тоже много уровней поддержек, а вообще, минимум в прошлом году в такое время был в районе заседания ФРС, потом цена пошла вверх, и это было при том, что на этом заседании была поднята ставка, что не факт, что произойдет завтра.
ФРСники - не боги. Когда торговый баланс и бюджетный дефицит в последнем отчетном месяце бьют многолетние рекорды и становится ясно, что покрыть это может только печатный станок, да еще и раздули фондовый рынок печатными станками до неимоверного пузыря, а долг взлетает все быстрее.
Поэтому спасаются только манипуляциями. Как вчера утром не торговал практически никто - и Китай, и Япония были выходные, все рынки стояли, но золото при этом как-то сбили на 7 баксов на тончайшем рынке. Это не манипуляция?
А резервы SPDR всю прошлую неделю росли - то есть явно идет скупка.
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 22:52

щоденне оновлення цінових мінімумів - це і є сутність тренду

сьогодні побачили вже $1.302

дотик до 200-ма (на $1.304) - відскок, далі за логікою до порядку денного має увійти прохід та закріплення нижче психологічного рівня у $1.300

фондові індекси знову повернулися до росту, інфляційні очікування стабільні, % ставки потихеньку ростуть, північні корейці братаються з південними - причин позбуватися захисних активів достатньо

ось чому цілі нижче - не просто наші забаганки
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
ЛОБ
 
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