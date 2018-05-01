ЛОБ написав:крок уперед - два кроки назад - $1.310= найближча ціль $1.282=, тактична річна - $1.210=
1210 - очень большие сомнения с учетом того, что серебро уже уперлось в трендовую линию от 2002-го года и дальше некуда падать, да и золото теоретически может упасть еще баксов на 40, дальше тоже много уровней поддержек, а вообще, минимум в прошлом году в такое время был в районе заседания ФРС, потом цена пошла вверх, и это было при том, что на этом заседании была поднята ставка, что не факт, что произойдет завтра. ФРСники - не боги. Когда торговый баланс и бюджетный дефицит в последнем отчетном месяце бьют многолетние рекорды и становится ясно, что покрыть это может только печатный станок, да еще и раздули фондовый рынок печатными станками до неимоверного пузыря, а долг взлетает все быстрее. Поэтому спасаются только манипуляциями. Как вчера утром не торговал практически никто - и Китай, и Япония были выходные, все рынки стояли, но золото при этом как-то сбили на 7 баксов на тончайшем рынке. Это не манипуляция? А резервы SPDR всю прошлую неделю росли - то есть явно идет скупка.