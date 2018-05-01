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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 220221222223 Додано: Вів 24 кві, 2018 10:03



https://invst.ly/795-1



а ось темпи нормалізації мають або стримувати інфляційні очікування, або, навпаки, розігрівати їх, коли провідні центробанки G4 суттєво відстають від кривої % доходностей національних валют



насьогодні мандат довіри усіх учасників ринку (від професійних спекулянтів до споживачів) до своїх регуляторів утримується



ПС. до речі, мене зовсім не дивує, що нафта підростає, а золото знижується нормалізація монетарної політики призводить до росту номінальних ставок :а ось темпи нормалізації мають або стримувати інфляційні очікування, або, навпаки, розігрівати їх, коли провідні центробанки G4 суттєво відстають від кривої % доходностей національних валютнасьогодні мандат довіри усіх учасників ринку (від професійних спекулянтів до споживачів) до своїх регуляторів утримуєтьсяПС. до речі, мене зовсім не дивує, що нафта підростає, а золото знижується Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії. ЛОБ Повідомлень: 9385 З нами з: 14.12.09 Подякував: 178 раз. Подякували: 915 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 кві, 2018 11:51 Central banks - summary of current interest rates



http://www.global-rates.com/interest-ra ... banks.aspx



Long-term interest rates



https://data.oecd.org/interest/long-ter ... -rates.htm



https://i.imgur.com/IAzUgqY.png Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії. ЛОБ Повідомлень: 9385 З нами з: 14.12.09 Подякував: 178 раз. Подякували: 915 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 кві, 2018 09:18 бачу на екрані трохи "занижчену" й можливо навіть "маніпулятивну" ціну у $1.315



за якою ще можна встигнути купити хоч пару тисяч унцій рудого. були б гроші

але чомусь не хочеться, бо бакс якось краще гріє душу спекулянтові



короткі позиції на продаж продовжуюють годувати гравців ситніше за довгі Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії. ЛОБ Повідомлень: 9385 З нами з: 14.12.09 Подякував: 178 раз. Подякували: 915 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 кві, 2018 15:56 крок уперед - два кроки назад - $1.310=

найближча ціль $1.282=, тактична річна - $1.210= Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії. ЛОБ Повідомлень: 9385 З нами з: 14.12.09 Подякував: 178 раз. Подякували: 915 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 01 тра, 2018 16:24 ЛОБ написав: крок уперед - два кроки назад - $1.310=

найближча ціль $1.282=, тактична річна - $1.210= крок уперед - два кроки назад -найближча ціль, тактична річна -



1210 - очень большие сомнения с учетом того, что серебро уже уперлось в трендовую линию от 2002-го года и дальше некуда падать, да и золото теоретически может упасть еще баксов на 40, дальше тоже много уровней поддержек, а вообще, минимум в прошлом году в такое время был в районе заседания ФРС, потом цена пошла вверх, и это было при том, что на этом заседании была поднята ставка, что не факт, что произойдет завтра.

ФРСники - не боги. Когда торговый баланс и бюджетный дефицит в последнем отчетном месяце бьют многолетние рекорды и становится ясно, что покрыть это может только печатный станок, да еще и раздули фондовый рынок печатными станками до неимоверного пузыря, а долг взлетает все быстрее.

Поэтому спасаются только манипуляциями. Как вчера утром не торговал практически никто - и Китай, и Япония были выходные, все рынки стояли, но золото при этом как-то сбили на 7 баксов на тончайшем рынке. Это не манипуляция?

А резервы SPDR всю прошлую неделю росли - то есть явно идет скупка. 1210 - очень большие сомнения с учетом того, что серебро уже уперлось в трендовую линию от 2002-го года и дальше некуда падать, да и золото теоретически может упасть еще баксов на 40, дальше тоже много уровней поддержек, а вообще, минимум в прошлом году в такое время был в районе заседания ФРС, потом цена пошла вверх, и это было при том, что на этом заседании была поднята ставка, что не факт, что произойдет завтра.ФРСники - не боги. Когда торговый баланс и бюджетный дефицит в последнем отчетном месяце бьют многолетние рекорды и становится ясно, что покрыть это может только печатный станок, да еще и раздули фондовый рынок печатными станками до неимоверного пузыря, а долг взлетает все быстрее.Поэтому спасаются только манипуляциями. Как вчера утром не торговал практически никто - и Китай, и Япония были выходные, все рынки стояли, но золото при этом как-то сбили на 7 баксов на тончайшем рынке. Это не манипуляция?А резервы SPDR всю прошлую неделю росли - то есть явно идет скупка. hxbbgaf Повідомлень: 19728 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1130 раз. Подякували: 1851 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 01 тра, 2018 22:52 щоденне оновлення цінових мінімумів - це і є сутність тренду



сьогодні побачили вже $1.302



дотик до 200-ма (на $1.304) - відскок, далі за логікою до порядку денного має увійти прохід та закріплення нижче психологічного рівня у $1.300



фондові індекси знову повернулися до росту, інфляційні очікування стабільні, % ставки потихеньку ростуть, північні корейці братаються з південними - причин позбуватися захисних активів достатньо



ось чому цілі нижче - не просто наші забаганки Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії. ЛОБ Повідомлень: 9385 З нами з: 14.12.09 Подякував: 178 раз. Подякували: 915 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 тра, 2018 10:24 ЛОБ написав: щоденне оновлення цінових мінімумів - це і є сутність тренду



сьогодні побачили вже $1.302



дотик до 200-ма (на $1.304) - відскок, далі за логікою до порядку денного має увійти прохід та закріплення нижче психологічного рівня у $1.300



фондові індекси знову повернулися до росту, інфляційні очікування стабільні, % ставки потихеньку ростуть, північні корейці братаються з південними - причин позбуватися захисних активів достатньо



ось чому цілі нижче - не просто наші забаганки щоденне оновлення цінових мінімумів - це і є сутність трендусьогодні побачили вжедотик до 200-ма (на $1.304) - відскок, далі за логікою до порядку денного має увійти прохід та закріплення нижче психологічного рівня уфондові індекси знову повернулися до росту, інфляційні очікування стабільні, % ставки потихеньку ростуть, північні корейці братаються з південними - причин позбуватися захисних активів достатньоось чому цілі нижче - не просто наші забаганки



Фонда в боковике - я не вижу особого роста. Когда она падала, вы торочили о падении золота, а теперь рост (которого тоже нет, делать выводы по 1 дню очень преждевременно, тем более что перед этим было падение) увязываете с падением золота. Опять какие-то двойные стандарты.

Ставки по 10-леткам за год выросли в 1.5 раза с 2 до 3%. Потихоньку это или нет, каждому судить самому, но что это минус 200 ярдов баксов в год с американского бюджета, которые придется допечатывать, это факт.

На политику я бы, вообще, забил, они влияет только краткосрочно, и смотрел на экономику, и не виртуальные индексы и не на базовую инфляцию, которая не учитывает самого необходимого для жизни и отображает прошлое, а не будущее, а на торговый и бюджетный дефицит в США и гос. долг и его динамику. Фонда в боковике - я не вижу особого роста. Когда она падала, вы торочили о падении золота, а теперь рост (которого тоже нет, делать выводы по 1 дню очень преждевременно, тем более что перед этим было падение) увязываете с падением золота. Опять какие-то двойные стандарты.Ставки по 10-леткам за год выросли в 1.5 раза с 2 до 3%. Потихоньку это или нет, каждому судить самому, но что это минус 200 ярдов баксов в год с американского бюджета, которые придется допечатывать, это факт.На политику я бы, вообще, забил, они влияет только краткосрочно, и смотрел на экономику, и не виртуальные индексы и не на базовую инфляцию, которая не учитывает самого необходимого для жизни и отображает прошлое, а не будущее, а на торговый и бюджетный дефицит в США и гос. долг и его динамику. hxbbgaf Повідомлень: 19728 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1130 раз. Подякували: 1851 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 тра, 2018 14:20 hxbbgaf написав: Фонда в боковике - я не вижу особого роста. Когда она падала, вы торочили о падении золота, а теперь рост (которого тоже нет, делать выводы по 1 дню очень преждевременно, тем более что перед этим было падение) увязываете с падением золота. Опять какие-то двойные стандарты. Фонда в боковике - я не вижу особого роста. Когда она падала, вы торочили о падении золота, а теперь рост (которого тоже нет, делать выводы по 1 дню очень преждевременно, тем более что перед этим было падение) увязываете с падением золота. Опять какие-то двойные стандарты.

так легко піймати вас на слові, коли ви без цитат опонента шось вигадуєте :



ЛОБ Додано: П'ят 02 лют, 2018 10:55 написав: єдине, що стримує мене від продажу золота у короток - це розвиток корекції фондових індексів



себто, згадуваний раніше й неодноразово хедж "buy Stocks & buy Gold" працює

та може розвинутися далі у "sell Stocks & buy Gold" єдине, що стримує мене від продажу золота у короток - це розвиток корекції фондових індексівсебто, згадуваний раніше й неодноразово хедж "buy Stocks & buy Gold" працюєта може розвинутися далі у "sell Stocks & buy Gold"

отже, hxbbgaf - ви балабол-пустобріх. так легко піймати вас на слові, коли ви без цитат опонента шось вигадуєте :отже,- ви балабол-пустобріх. Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії. ЛОБ Повідомлень: 9385 З нами з: 14.12.09 Подякував: 178 раз. Подякували: 915 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 тра, 2018 19:25 ЛОБ написав: hxbbgaf написав: Фонда в боковике - я не вижу особого роста. Когда она падала, вы торочили о падении золота, а теперь рост (которого тоже нет, делать выводы по 1 дню очень преждевременно, тем более что перед этим было падение) увязываете с падением золота. Опять какие-то двойные стандарты. Фонда в боковике - я не вижу особого роста. Когда она падала, вы торочили о падении золота, а теперь рост (которого тоже нет, делать выводы по 1 дню очень преждевременно, тем более что перед этим было падение) увязываете с падением золота. Опять какие-то двойные стандарты.

так легко піймати вас на слові, коли ви без цитат опонента шось вигадуєте :



ЛОБ Додано: П'ят 02 лют, 2018 10:55 написав: єдине, що стримує мене від продажу золота у короток - це розвиток корекції фондових індексів



себто, згадуваний раніше й неодноразово хедж "buy Stocks & buy Gold" працює

та може розвинутися далі у "sell Stocks & buy Gold" єдине, що стримує мене від продажу золота у короток - це розвиток корекції фондових індексівсебто, згадуваний раніше й неодноразово хедж "buy Stocks & buy Gold" працюєта може розвинутися далі у "sell Stocks & buy Gold"

отже, hxbbgaf - ви балабол-пустобріх. так легко піймати вас на слові, коли ви без цитат опонента шось вигадуєте :отже,- ви балабол-пустобріх.



После того момента вы 3 месяца торочите о падении золота, хотя фонда все эти 3 месяца держится примерно на одном уровне и как падала, так и росла, и когда она падала, вы тоже пророчили падение золота. После того момента вы 3 месяца торочите о падении золота, хотя фонда все эти 3 месяца держится примерно на одном уровне и как падала, так и росла, и когда она падала, вы тоже пророчили падение золота. hxbbgaf Повідомлень: 19728 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1130 раз. Подякували: 1851 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 220221222223 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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