ЛОБ написав:крок уперед - два кроки назад - $1.310= найближча ціль $1.282=, тактична річна - $1.210=
1210 - очень большие сомнения с учетом того, что серебро уже уперлось в трендовую линию от 2002-го года и дальше некуда падать, да и золото теоретически может упасть еще баксов на 40, дальше тоже много уровней поддержек, а вообще, минимум в прошлом году в такое время был в районе заседания ФРС, потом цена пошла вверх, и это было при том, что на этом заседании была поднята ставка, что не факт, что произойдет завтра. ФРСники - не боги. Когда торговый баланс и бюджетный дефицит в последнем отчетном месяце бьют многолетние рекорды и становится ясно, что покрыть это может только печатный станок, да еще и раздули фондовый рынок печатными станками до неимоверного пузыря, а долг взлетает все быстрее. Поэтому спасаются только манипуляциями. Как вчера утром не торговал практически никто - и Китай, и Япония были выходные, все рынки стояли, но золото при этом как-то сбили на 7 баксов на тончайшем рынке. Это не манипуляция? А резервы SPDR всю прошлую неделю росли - то есть явно идет скупка.
ЛОБ написав:щоденне оновлення цінових мінімумів - це і є сутність тренду
сьогодні побачили вже $1.302
дотик до 200-ма (на $1.304) - відскок, далі за логікою до порядку денного має увійти прохід та закріплення нижче психологічного рівня у $1.300
фондові індекси знову повернулися до росту, інфляційні очікування стабільні, % ставки потихеньку ростуть, північні корейці братаються з південними - причин позбуватися захисних активів достатньо
ось чому цілі нижче - не просто наші забаганки
Фонда в боковике - я не вижу особого роста. Когда она падала, вы торочили о падении золота, а теперь рост (которого тоже нет, делать выводы по 1 дню очень преждевременно, тем более что перед этим было падение) увязываете с падением золота. Опять какие-то двойные стандарты. Ставки по 10-леткам за год выросли в 1.5 раза с 2 до 3%. Потихоньку это или нет, каждому судить самому, но что это минус 200 ярдов баксов в год с американского бюджета, которые придется допечатывать, это факт. На политику я бы, вообще, забил, они влияет только краткосрочно, и смотрел на экономику, и не виртуальные индексы и не на базовую инфляцию, которая не учитывает самого необходимого для жизни и отображает прошлое, а не будущее, а на торговый и бюджетный дефицит в США и гос. долг и его динамику.
hxbbgaf написав:Фонда в боковике - я не вижу особого роста. Когда она падала, вы торочили о падении золота, а теперь рост (которого тоже нет, делать выводы по 1 дню очень преждевременно, тем более что перед этим было падение) увязываете с падением золота. Опять какие-то двойные стандарты.
так легко піймати вас на слові, коли ви без цитат опонента шось вигадуєте :
ЛОБ Додано: П'ят 02 лют, 2018 10:55 написав:єдине, що стримує мене від продажу золота у короток - це розвиток корекції фондових індексів
себто, згадуваний раніше й неодноразово хедж "buy Stocks & buy Gold" працює та може розвинутися далі у "sell Stocks & buy Gold"
отже, hxbbgaf - ви балабол-пустобріх.
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
hxbbgaf написав:Фонда в боковике - я не вижу особого роста. Когда она падала, вы торочили о падении золота, а теперь рост (которого тоже нет, делать выводы по 1 дню очень преждевременно, тем более что перед этим было падение) увязываете с падением золота. Опять какие-то двойные стандарты.
так легко піймати вас на слові, коли ви без цитат опонента шось вигадуєте :
ЛОБ Додано: П'ят 02 лют, 2018 10:55 написав:єдине, що стримує мене від продажу золота у короток - це розвиток корекції фондових індексів
себто, згадуваний раніше й неодноразово хедж "buy Stocks & buy Gold" працює та може розвинутися далі у "sell Stocks & buy Gold"
отже, hxbbgaf - ви балабол-пустобріх.
После того момента вы 3 месяца торочите о падении золота, хотя фонда все эти 3 месяца держится примерно на одном уровне и как падала, так и росла, и когда она падала, вы тоже пророчили падение золота.
чи має золото потенціал росту на укріпленні євро та бакса до франка ? питання риторичні, опонентам по золоту не варто шукати глибоку аргументацію
відповідь дає ринок.
Вот какое это имеет отношение к золоту, тут вопрос. Золотой стандарт швейцарцы хоть и позже, но отменили, это обычная фиатная валюта, при том активно сейчас печатаемая для ее сбивания к доллару и евро и для скупки американских акций, которой швейцарский центробанк занимается уже несколько лет.