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Золото XAU/USD

Золото XAU/USD
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 23:30

$ 1.289

оновлення локальних мінімумів по золоту на тлі росту % ставок по баксу не залишає сумніву у подальшій пригніченій динаміці захисних активів :

https://invst.ly/7gn4q

враховуючи ринковий консенсус-прогноз на підвищення Федрезервом цільової % ставки по федеральних фондах до 2,25-2,50 % річних на кінець 2018 року та ще 2-3 підвищення упродовж наступного 2019 року, не складно дійти до висновків про збереження тиску на XAU, XAG, JPY & CHF

не забуваймо й про здійснення ФРС США скорочення балансу своїх активів, що за оцінками самого центробанку призведе до падіння портфелю цінних паперів з 4,5 трлн доларів США до 2,5 трлн за період 2018-2021 роки

процес скорочення ліквідності вже розпочався :

https://www.federalreserve.gov/monetary ... trends.htm

навряд чи це усе разом позитивно вплине на "золотий" тренд, а очікуваний хейтерами бакса злет ауруму до навколоземної космічної орбіти може відкластися на роки

може спочатку людина полетить на Марс ?
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ЛОБ
 
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