оновлення локальних мінімумів по золоту на тлі росту % ставок по баксу не залишає сумніву у подальшій пригніченій динаміці захисних активів :
враховуючи ринковий консенсус-прогноз на підвищення Федрезервом цільової % ставки по федеральних фондах до 2,25-2,50 % річних на кінець 2018 року та ще 2-3 підвищення упродовж наступного 2019 року, не складно дійти до висновків про збереження тиску на XAU, XAG, JPY & CHF
не забуваймо й про здійснення ФРС США скорочення балансу своїх активів, що за оцінками самого центробанку призведе до падіння портфелю цінних паперів з 4,5 трлн доларів США до 2,5 трлн за період 2018-2021 роки
процес скорочення ліквідності вже розпочався :
навряд чи це усе разом позитивно вплине на "золотий" тренд, а очікуваний хейтерами бакса злет ауруму до навколоземної космічної орбіти може відкластися на роки
може спочатку людина полетить на Марс ?