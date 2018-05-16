Форуми / Валюта / Валютний ринок / Золото XAU/USD Золото XAU/USD + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 221222223224 Додано: Вів 15 тра, 2018 23:30 $ 1.289



оновлення локальних мінімумів по золоту на тлі росту % ставок по баксу не залишає сумніву у подальшій пригніченій динаміці захисних активів :



https://invst.ly/7gn4q



враховуючи ринковий консенсус-прогноз на підвищення Федрезервом цільової % ставки по федеральних фондах до 2,25-2,50 % річних на кінець 2018 року та ще 2-3 підвищення упродовж наступного 2019 року, не складно дійти до висновків про збереження тиску на XAU, XAG, JPY & CHF



не забуваймо й про здійснення ФРС США скорочення балансу своїх активів, що за оцінками самого центробанку призведе до падіння портфелю цінних паперів з 4,5 трлн доларів США до 2,5 трлн за період 2018-2021 роки



процес скорочення ліквідності вже розпочався :



https://www.federalreserve.gov/monetary ... trends.htm



навряд чи це усе разом позитивно вплине на "золотий" тренд, а очікуваний хейтерами бакса злет ауруму до навколоземної космічної орбіти може відкластися на роки



може спочатку людина полетить на Марс ? оновлення локальних мінімумів по золоту на тлі росту % ставок по баксу не залишає сумніву у подальшій пригніченій динаміці захисних активів :враховуючи ринковий консенсус-прогноз на підвищення Федрезервом цільової % ставки по федеральних фондах до 2,25-2,50 % річних на кінець 2018 року та ще 2-3 підвищення упродовж наступного 2019 року, не складно дійти до висновків про збереження тиску на XAU, XAG, JPY & CHFне забуваймо й про здійснення ФРС США скорочення балансу своїх активів, що за оцінками самого центробанку призведе до падіння портфелю цінних паперів з 4,5 трлн доларів США до 2,5 трлн за період 2018-2021 рокипроцес скорочення ліквідності вже розпочався :навряд чи це усе разом позитивно вплине на "золотий" тренд, а очікуваний хейтерами бакса злет ауруму до навколоземної космічної орбіти може відкластися на рокиможе спочатку людина полетить на Марс ? Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії. ЛОБ Повідомлень: 9418 З нами з: 14.12.09 Подякував: 178 раз. Подякували: 919 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 16 тра, 2018 10:00 См. нефть. Сколько она была год назад и сколько сейчас? Инфляция издержек на марше. И не только издержек, трежеря валятся, а ставки взлетает, это тоже от ожидания инфляции. И покрывать эти ставки тоже придется печатному станку, больше некому. hxbbgaf Повідомлень: 19755 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1134 раз. Подякували: 1874 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 16 тра, 2018 10:43 hxbbgaf написав: См. нефть. Сколько она была год назад и сколько сейчас? Инфляция издержек на марше. И не только издержек, трежеря валятся, а ставки взлетает, это тоже от ожидания инфляции. И покрывать эти ставки тоже придется печатному станку, больше некому. См. нефть. Сколько она была год назад и сколько сейчас? Инфляция издержек на марше. И не только издержек, трежеря валятся, а ставки взлетает, это тоже от ожидания инфляции. И покрывать эти ставки тоже придется печатному станку, больше некому.

якась "рашатудей" у вас у голові, не уявляю, як можна з цим сміттям жити якась "рашатудей" у вас у голові, не уявляю, як можна з цим сміттям жити Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії. ЛОБ Повідомлень: 9418 З нами з: 14.12.09 Подякував: 178 раз. Подякували: 919 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 16 тра, 2018 17:45 ЛОБ Додано: Пон 05 бер, 2018 12:59 написав: з настанням весни вирішив навести лад у своїх прогнозах та коментарях щодо очікуваної динаміки захисних активів та золота закрема



отже, як на мене



1) ЗОЛОТО перебуває у середньостроковому багаторічному низхідному тренді з цілями зниження аж до $1.000-$965 за унцію. Цей тренд з легкістю може продовжитися ще 2-3 роки.



2) Неспромжність гравців у довжину подолати реакційно-нервовий пост-Брекзіт максимум на $1.375 перекреслює короткострокову позитивну динаміку.



Та, навпаки, його подолання призведе до закріплення технічого розвороту нагору та подальшого переходу у вищий торговий діапазон орієнтовно в межах $1.200-$1.800.



3) Здоровий економічний фундамент світової економіки та ріст номінальних % ставок має переважити загострення геополітичних проблем, що досить чітко локалізовані.



4) Справжній напрямок цінової динаміки золота визначатиметься розвитком інфляційних процесів після згортання трильйонних програм економічного стимулювання та здатністю центробанків G4 вчасно відреагувати та приборкати їх.



5) Наявний майже не використаний арсенал монетарної політики на самому початку нормалізації ринкових % ставок за умови вчасного свідомого застосування має з забезпечити плавний вихід з акомодації без провокування вторинних інфляційних наслідків.



ВИСНОВОК.

Ризики росту/зниження збалансовані. Приорітет варто визначити за тактикою продажу з можливих повторних спроб оновлення локальних максимумів ( $1.335-$1.370 ).



Прийнятні цінові рівні на купівлю розташовані значно нижче - на підході до $1.200. з настанням весни вирішив навести лад у своїх прогнозах та коментарях щодо очікуваної динаміки захисних активів та золота закремаотже, як на мене1) ЗОЛОТО перебуває у середньостроковому багаторічному низхідному тренді з цілями зниження аж до $1.000-$965 за унцію. Цей тренд з легкістю може продовжитися ще 2-3 роки.2) Неспромжність гравців у довжину подолати реакційно-нервовий пост-Брекзіт максимум на $1.375 перекреслює короткострокову позитивну динаміку.Та, навпаки, його подолання призведе до закріплення технічого розвороту нагору та подальшого переходу у вищий торговий діапазон орієнтовно в межах $1.200-$1.800.3) Здоровий економічний фундамент світової економіки та ріст номінальних % ставок має переважити загострення геополітичних проблем, що досить чітко локалізовані.4) Справжній напрямок цінової динаміки золота визначатиметься розвитком інфляційних процесів після згортання трильйонних програм економічного стимулювання та здатністю центробанків G4 вчасно відреагувати та приборкати їх.5) Наявний майже не використаний арсенал монетарної політики на самому початку нормалізації ринкових % ставок за умови вчасного свідомого застосування має з забезпечити плавний вихід з акомодації без провокування вторинних інфляційних наслідків.Прийнятні цінові рівні на купівлю розташовані значно нижче - на підході до $1.200. Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії. ЛОБ Повідомлень: 9418 З нами з: 14.12.09 Подякував: 178 раз. Подякували: 919 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 221222223224 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ТупУм, Модератор Зараз переглядають цей форум: GRAFOLEG і 3 гостейМодератори: Ірина_