враховуючи ринковий консенсус-прогноз на підвищення Федрезервом цільової % ставки по федеральних фондах до 2,25-2,50 % річних на кінець 2018 року та ще 2-3 підвищення упродовж наступного 2019 року, не складно дійти до висновків про збереження тиску на XAU, XAG, JPY & CHF
не забуваймо й про здійснення ФРС США скорочення балансу своїх активів, що за оцінками самого центробанку призведе до падіння портфелю цінних паперів з 4,5 трлн доларів США до 2,5 трлн за період 2018-2021 роки
См. нефть. Сколько она была год назад и сколько сейчас? Инфляция издержек на марше. И не только издержек, трежеря валятся, а ставки взлетает, это тоже от ожидания инфляции. И покрывать эти ставки тоже придется печатному станку, больше некому.
hxbbgaf написав:См. нефть. Сколько она была год назад и сколько сейчас? Инфляция издержек на марше. И не только издержек, трежеря валятся, а ставки взлетает, это тоже от ожидания инфляции. И покрывать эти ставки тоже придется печатному станку, больше некому.
якась "рашатудей" у вас у голові, не уявляю, як можна з цим сміттям жити
ЛОБ Додано: Пон 05 бер, 2018 12:59 написав:з настанням весни вирішив навести лад у своїх прогнозах та коментарях щодо очікуваної динаміки захисних активів та золота закрема
отже, як на мене
1) ЗОЛОТО перебуває у середньостроковому багаторічному низхідному тренді з цілями зниження аж до $1.000-$965 за унцію. Цей тренд з легкістю може продовжитися ще 2-3 роки.
2) Неспромжність гравців у довжину подолати реакційно-нервовий пост-Брекзіт максимум на $1.375 перекреслює короткострокову позитивну динаміку.
Та, навпаки, його подолання призведе до закріплення технічого розвороту нагору та подальшого переходу у вищий торговий діапазон орієнтовно в межах $1.200-$1.800.
3) Здоровий економічний фундамент світової економіки та ріст номінальних % ставок має переважити загострення геополітичних проблем, що досить чітко локалізовані.
4) Справжній напрямок цінової динаміки золота визначатиметься розвитком інфляційних процесів після згортання трильйонних програм економічного стимулювання та здатністю центробанків G4 вчасно відреагувати та приборкати їх.
5) Наявний майже не використаний арсенал монетарної політики на самому початку нормалізації ринкових % ставок за умови вчасного свідомого застосування має з забезпечити плавний вихід з акомодації без провокування вторинних інфляційних наслідків.
ВИСНОВОК. Ризики росту/зниження збалансовані. Приорітет варто визначити за тактикою продажу з можливих повторних спроб оновлення локальних максимумів ($1.335-$1.370).
Прийнятні цінові рівні на купівлю розташовані значно нижче - на підході до $1.200.
hxbbgaf написав:См. нефть. Сколько она была год назад и сколько сейчас? Инфляция издержек на марше. И не только издержек, трежеря валятся, а ставки взлетает, это тоже от ожидания инфляции. И покрывать эти ставки тоже придется печатному станку, больше некому.
якась "рашатудей" у вас у голові, не уявляю, як можна з цим сміттям жити
При чем тут раша, я говорю не о политике, а об экономике и о конкретных цифрах. Где я тут что-то писал о раше? Вобщем, понятно, это у вас политическая ангажированность, поэтому все ваши прогнозы надо делить на коэффициент политической ангажированности, который у вас максимальный.
до нижньої межі місячного середнього ходу за ATR(10) ще 10 баксів, з досягненням якого бички можуть трошки й перепочити
а після можливої корекції знову рушимо у путь. на Південь
Ниже вряд ли. Когда было 1310, я говорил, максимум на что может упасть, это на несколько десятков баксов. В районе 1270 лежит железобетонная поддержка. Как и по серебру в районе 16.20 - это, вообще, нижняя граница многолетнего восходящего тренда. Кстати, серебро уже растет. Да и в эти цены даже наши банки не особо верят. Например, Юнекс сегодня принимает 20-граммовку золота на 4% дороже этой т.н. "рыночной" цены.