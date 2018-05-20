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Золото XAU/USD

Золото XAU/USD
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 23:30

$ 1.289

оновлення локальних мінімумів по золоту на тлі росту % ставок по баксу не залишає сумніву у подальшій пригніченій динаміці захисних активів :

https://invst.ly/7gn4q

враховуючи ринковий консенсус-прогноз на підвищення Федрезервом цільової % ставки по федеральних фондах до 2,25-2,50 % річних на кінець 2018 року та ще 2-3 підвищення упродовж наступного 2019 року, не складно дійти до висновків про збереження тиску на XAU, XAG, JPY & CHF

не забуваймо й про здійснення ФРС США скорочення балансу своїх активів, що за оцінками самого центробанку призведе до падіння портфелю цінних паперів з 4,5 трлн доларів США до 2,5 трлн за період 2018-2021 роки

процес скорочення ліквідності вже розпочався :

https://www.federalreserve.gov/monetary ... trends.htm

навряд чи це усе разом позитивно вплине на "золотий" тренд, а очікуваний хейтерами бакса злет ауруму до навколоземної космічної орбіти може відкластися на роки

може спочатку людина полетить на Марс ?
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ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 10:00

См. нефть. Сколько она была год назад и сколько сейчас? Инфляция издержек на марше. И не только издержек, трежеря валятся, а ставки взлетает, это тоже от ожидания инфляции. И покрывать эти ставки тоже придется печатному станку, больше некому.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 10:43

  hxbbgaf написав:См. нефть. Сколько она была год назад и сколько сейчас? Инфляция издержек на марше. И не только издержек, трежеря валятся, а ставки взлетает, это тоже от ожидания инфляции. И покрывать эти ставки тоже придется печатному станку, больше некому.

якась "рашатудей" у вас у голові, не уявляю, як можна з цим сміттям жити
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 17:45

  ЛОБ Додано: Пон 05 бер, 2018 12:59 написав:з настанням весни вирішив навести лад у своїх прогнозах та коментарях щодо очікуваної динаміки захисних активів та золота закрема

отже, як на мене

1) ЗОЛОТО перебуває у середньостроковому багаторічному низхідному тренді з цілями зниження аж до $1.000-$965 за унцію. Цей тренд з легкістю може продовжитися ще 2-3 роки.

2) Неспромжність гравців у довжину подолати реакційно-нервовий пост-Брекзіт максимум на $1.375 перекреслює короткострокову позитивну динаміку.

Та, навпаки, його подолання призведе до закріплення технічого розвороту нагору та подальшого переходу у вищий торговий діапазон орієнтовно в межах $1.200-$1.800.

3) Здоровий економічний фундамент світової економіки та ріст номінальних % ставок має переважити загострення геополітичних проблем, що досить чітко локалізовані.

4) Справжній напрямок цінової динаміки золота визначатиметься розвитком інфляційних процесів після згортання трильйонних програм економічного стимулювання та здатністю центробанків G4 вчасно відреагувати та приборкати їх.

5) Наявний майже не використаний арсенал монетарної політики на самому початку нормалізації ринкових % ставок за умови вчасного свідомого застосування має з забезпечити плавний вихід з акомодації без провокування вторинних інфляційних наслідків.

ВИСНОВОК.
Ризики росту/зниження збалансовані. Приорітет варто визначити за тактикою продажу з можливих повторних спроб оновлення локальних максимумів ($1.335-$1.370).

Прийнятні цінові рівні на купівлю розташовані значно нижче - на підході до $1.200.
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ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 10:02

  ЛОБ написав:
  hxbbgaf написав:См. нефть. Сколько она была год назад и сколько сейчас? Инфляция издержек на марше. И не только издержек, трежеря валятся, а ставки взлетает, это тоже от ожидания инфляции. И покрывать эти ставки тоже придется печатному станку, больше некому.

якась "рашатудей" у вас у голові, не уявляю, як можна з цим сміттям жити


При чем тут раша, я говорю не о политике, а об экономике и о конкретных цифрах. Где я тут что-то писал о раше?
Вобщем, понятно, это у вас политическая ангажированность, поэтому все ваши прогнозы надо делить на коэффициент политической ангажированности, который у вас максимальный.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 14:33

hxbbgaf

заангажованість у торгівлі призводить до втрати капіталу, тому необхідність зберігати open-mind це чи найважливіша професійна вимога до трейдера

а ось малоросів та різних похідних йовбаків дійсно не перетравлюю
схоже ви претендуєте на обидві категорії одночасно

а найгірше - ваші штампи, що ви постійно повторюєте, як свідчення не спроможності мислити самостійно
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 10:25

XAU/USD, daily :

https://i.imgur.com/WTwk09k.png
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 11:05

1.282 - новий мінімум року

до нижньої межі місячного середнього ходу за ATR(10) ще 10 баксів, з досягненням якого бички можуть трошки й перепочити

а після можливої корекції знову рушимо у путь. на Південь
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 15:28

  ЛОБ написав:1.282 - новий мінімум року

до нижньої межі місячного середнього ходу за ATR(10) ще 10 баксів, з досягненням якого бички можуть трошки й перепочити

а після можливої корекції знову рушимо у путь. на Південь


Ниже вряд ли. Когда было 1310, я говорил, максимум на что может упасть, это на несколько десятков баксов. В районе 1270 лежит железобетонная поддержка. Как и по серебру в районе 16.20 - это, вообще, нижняя граница многолетнего восходящего тренда.
Кстати, серебро уже растет.
Да и в эти цены даже наши банки не особо верят. Например, Юнекс сегодня принимает 20-граммовку золота на 4% дороже этой т.н. "рыночной" цены.
hxbbgaf
 
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