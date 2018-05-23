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Золото XAU/USD

Золото XAU/USD
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 16:42

дивно, але зранку наторгували +$10 (до ціни)

сам вважаю, що знову просто випадковість.
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ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 16:55

Re: Золото XAU/USD

Трамп отменил встречу в лидером КНДР это и толкнуло золотишко, в том числе цифровое.
Zebra
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