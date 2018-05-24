дивно, але зранку наторгували +$10 (до ціни)
сам вважаю, що знову просто випадковість.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 24 тра, 2018 16:42
дивно, але зранку наторгували +$10 (до ціни)
сам вважаю, що знову просто випадковість.
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
Додано: Чет 24 тра, 2018 16:55
Re: Золото XAU/USD
Трамп отменил встречу в лидером КНДР это и толкнуло золотишко, в том числе цифровое.
Додано: П'ят 25 тра, 2018 15:09
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