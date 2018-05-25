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Золото XAU/USD

Золото XAU/USD
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 16:42

дивно, але зранку наторгували +$10 (до ціни)

сам вважаю, що знову просто випадковість.
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ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 16:55

Re: Золото XAU/USD

Трамп отменил встречу в лидером КНДР это и толкнуло золотишко, в том числе цифровое.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 15:09

  Zebra написав:Трамп отменил встречу в лидером КНДР это и толкнуло золотишко, в том числе цифровое.

Вряд ли, эта клоунада уже никого не волнует. Толкнул здравый смысл и откуп его большими дядями. Цифрового не существует.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 19:16

hxbbgaf Естественно не существует никакого цифрового золота. Только истинное, бумахное. Если на бирже к сроку истечения контракта не успеть закрыть лонг в истинном золоте - то ваша карета превратится в тыкву - биржа насыпет вместо истинного тяжеленных малоликвидных 12 килограммовых чушек, будете обязаны выкупить. Это конечно не относится к симуляторам биржевой торговли, на которых торгует пан ЛОБ.
jabba
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Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 20:07

  jabba написав:hxbbgaf Естественно не существует никакого цифрового золота. Только истинное, бумахное. Если на бирже к сроку истечения контракта не успеть закрыть лонг в истинном золоте - то ваша карета превратится в тыкву - биржа насыпет вместо истинного тяжеленных малоликвидных 12 килограммовых чушек, будете обязаны выкупить. Это конечно не относится к симуляторам биржевой торговли, на которых торгует пан ЛОБ.

Очредной бред. Физической поставки там надо требовать, при том сделать это почти нереально и на вас будут смотреть как на чудака.
hxbbgaf
 
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