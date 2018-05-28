дивно, але зранку наторгували +$10 (до ціни)
сам вважаю, що знову просто випадковість.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 24 тра, 2018 16:42
дивно, але зранку наторгували +$10 (до ціни)
сам вважаю, що знову просто випадковість.
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
Додано: Чет 24 тра, 2018 16:55
Re: Золото XAU/USD
Трамп отменил встречу в лидером КНДР это и толкнуло золотишко, в том числе цифровое.
Додано: П'ят 25 тра, 2018 15:09
Додано: Суб 26 тра, 2018 19:16
hxbbgaf Естественно не существует никакого цифрового золота. Только истинное, бумахное. Если на бирже к сроку истечения контракта не успеть закрыть лонг в истинном золоте - то ваша карета превратится в тыкву - биржа насыпет вместо истинного тяжеленных малоликвидных 12 килограммовых чушек, будете обязаны выкупить. Это конечно не относится к симуляторам биржевой торговли, на которых торгует пан ЛОБ.
Додано: Суб 26 тра, 2018 20:07
Очредной бред. Физической поставки там надо требовать, при том сделать это почти нереально и на вас будут смотреть как на чудака.
Додано: Вів 29 тра, 2018 11:29
ще +$10 на італійській проблематиці, з оновленням максимуму минулого тижня біля $1.308 маємо тільки додавати до своїх тактичних лонгів
поточна тенденція змінилася на висхідну - стоп на закритті нижче $1.290
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
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