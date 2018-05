Форуми / Валюта / Валютний ринок / Золото XAU/USD Золото XAU/USD + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 222223224225 Додано: Чет 24 тра, 2018 16:42 дивно, але зранку наторгували +$10 (до ціни)



сам вважаю, що знову просто випадковість. Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals. ЛОБ Повідомлень: 9442 З нами з: 14.12.09 Подякував: 178 раз. Подякували: 925 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 24 тра, 2018 16:55 Re: Золото XAU/USD Трамп отменил встречу в лидером КНДР это и толкнуло золотишко, в том числе цифровое. Zebra

Повідомлень: 5805 З нами з: 21.09.12 Подякував: 389 раз. Подякували: 632 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 25 тра, 2018 15:09 Zebra написав: Трамп отменил встречу в лидером КНДР это и толкнуло золотишко, в том числе цифровое. Трамп отменил встречу в лидером КНДР это и толкнуло золотишко, в том числе цифровое.

Вряд ли, эта клоунада уже никого не волнует. Толкнул здравый смысл и откуп его большими дядями. Цифрового не существует. Вряд ли, эта клоунада уже никого не волнует. Толкнул здравый смысл и откуп его большими дядями. Цифрового не существует. hxbbgaf Повідомлень: 19791 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1138 раз. Подякували: 1879 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 26 тра, 2018 19:16 hxbbgaf Естественно не существует никакого цифрового золота. Только истинное, бумахное. Если на бирже к сроку истечения контракта не успеть закрыть лонг в истинном золоте - то ваша карета превратится в тыкву - биржа насыпет вместо истинного тяжеленных малоликвидных 12 килограммовых чушек, будете обязаны выкупить. Это конечно не относится к симуляторам биржевой торговли, на которых торгует пан ЛОБ. jabba

Повідомлень: 5009 З нами з: 18.12.08 Подякував: 285 раз. Подякували: 274 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 26 тра, 2018 20:07 jabba написав: hxbbgaf Естественно не существует никакого цифрового золота. Только истинное, бумахное. Если на бирже к сроку истечения контракта не успеть закрыть лонг в истинном золоте - то ваша карета превратится в тыкву - биржа насыпет вместо истинного тяжеленных малоликвидных 12 килограммовых чушек, будете обязаны выкупить. Это конечно не относится к симуляторам биржевой торговли, на которых торгует пан ЛОБ. Естественно не существует никакого цифрового золота. Только истинное, бумахное. Если на бирже к сроку истечения контракта не успеть закрыть лонг в истинном золоте - то ваша карета превратится в тыкву - биржа насыпет вместо истинного тяжеленных малоликвидных 12 килограммовых чушек, будете обязаны выкупить. Это конечно не относится к симуляторам биржевой торговли, на которых торгует пан ЛОБ.

Очредной бред. Физической поставки там надо требовать, при том сделать это почти нереально и на вас будут смотреть как на чудака. Очредной бред. Физической поставки там надо требовать, при том сделать это почти нереально и на вас будут смотреть как на чудака. hxbbgaf Повідомлень: 19791 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1138 раз. Подякували: 1879 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 29 тра, 2018 11:29 ще +$10 на італійській проблематиці, з оновленням максимуму минулого тижня біля $1.308 маємо тільки додавати до своїх тактичних лонгів



поточна тенденція змінилася на висхідну - стоп на закритті нижче $1.290 Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals. ЛОБ Повідомлень: 9442 З нами з: 14.12.09 Подякував: 178 раз. Подякували: 925 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 31 тра, 2018 08:55



https://i.imgur.com/ru1QVkw.png



The net long fund position - at 46.86 tonnes as of May 22 – dropped 6.99 tonnes or 13% from the previous week (w/w).



The net long fund position in gold is down a massive 258.62 tonnes or 85% since the start of the year after an increase of 183 tonnes in 2017.



Gold’s spec positioning is excessively light by historical standards.



First, the net long fund position (46.86 tonnes) is at its lowest since January 19, 2016 (1.24 tonnes). Second, the net long fund position represents just 6% of its historical record (774.16 tonnes). Third, the net long fund position is 86% lower than its long-term historical average (~324 tonnes).



ETF investors sold about 10 tonnes of gold last week.



In the year to date, ETF investors remain net buyers of ~55 tonnes, corresponding to an increase of 2.6% in gold ETF holdings.



As of May 25, 2018, gold ETF holdings totaled 2,178 tonnes, up 102 tonnes or 5% y/y.



As a reminder, gold ETF investors were net buyers of 173.38 tonnes in 2017 (+9% from 2016) and 472.44 tonnes in 2016 (+32% from 2015).



https://seekingalpha.com/article/417810 ... block=true згідно звіту CFTC за період 15-22 травня - шпекулі продовжували різати свої лонги !- at 46.86 tonnes as of May 22 – dropped 6.99 tonnes or 13% from the previous week (w/w).The net long fund position in gold is down a massive 258.62 tonnes or 85% since the start of the year after an increase of 183 tonnes in 2017.First, the net long fund position (46.86 tonnes) is at its lowest since January 19, 2016 (1.24 tonnes). Second, the net long fund position represents just 6% of its historical record (774.16 tonnes). Third, the net long fund position is 86% lower than its long-term historical average (~324 tonnes).In the year to date, ETF investors remain net buyers of ~55 tonnes, corresponding to an increase of 2.6% in gold ETF holdings.As of May 25, 2018, gold ETF holdings totaled 2,178 tonnes, up 102 tonnes or 5% y/y. Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals. ЛОБ Повідомлень: 9442 З нами з: 14.12.09 Подякував: 178 раз. Подякували: 925 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 31 тра, 2018 09:00 і хоч загальні висновик по золоту не втішні та залишаються не змінні, але система вказує на продовження висхідної поточної тенденції



тож тримаю лонг до скромних цілей орієнтовно десь до $1.335 Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals. ЛОБ Повідомлень: 9442 З нами з: 14.12.09 Подякував: 178 раз. Подякували: 925 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 222223224225 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ТупУм, Модератор Зараз переглядають цей форум: athena1 дядя Caша і 4 гостейМодератори: Ірина_