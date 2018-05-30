дивно, але зранку наторгували +$10 (до ціни)
сам вважаю, що знову просто випадковість.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 24 тра, 2018 16:42
дивно, але зранку наторгували +$10 (до ціни)
сам вважаю, що знову просто випадковість.
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
Додано: Чет 24 тра, 2018 16:55
Re: Золото XAU/USD
Трамп отменил встречу в лидером КНДР это и толкнуло золотишко, в том числе цифровое.
Додано: П'ят 25 тра, 2018 15:09
Додано: Суб 26 тра, 2018 19:16
hxbbgaf Естественно не существует никакого цифрового золота. Только истинное, бумахное. Если на бирже к сроку истечения контракта не успеть закрыть лонг в истинном золоте - то ваша карета превратится в тыкву - биржа насыпет вместо истинного тяжеленных малоликвидных 12 килограммовых чушек, будете обязаны выкупить. Это конечно не относится к симуляторам биржевой торговли, на которых торгует пан ЛОБ.
Додано: Суб 26 тра, 2018 20:07
Очредной бред. Физической поставки там надо требовать, при том сделать это почти нереально и на вас будут смотреть как на чудака.
Додано: Вів 29 тра, 2018 11:29
ще +$10 на італійській проблематиці, з оновленням максимуму минулого тижня біля $1.308 маємо тільки додавати до своїх тактичних лонгів
поточна тенденція змінилася на висхідну - стоп на закритті нижче $1.290
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
Додано: Чет 31 тра, 2018 08:55
згідно звіту CFTC за період 15-22 травня - шпекулі продовжували різати свої лонги !
The net long fund position - at 46.86 tonnes as of May 22 – dropped 6.99 tonnes or 13% from the previous week (w/w).
The net long fund position in gold is down a massive 258.62 tonnes or 85% since the start of the year after an increase of 183 tonnes in 2017.
Gold’s spec positioning is excessively light by historical standards.
First, the net long fund position (46.86 tonnes) is at its lowest since January 19, 2016 (1.24 tonnes). Second, the net long fund position represents just 6% of its historical record (774.16 tonnes). Third, the net long fund position is 86% lower than its long-term historical average (~324 tonnes).
ETF investors sold about 10 tonnes of gold last week.
In the year to date, ETF investors remain net buyers of ~55 tonnes, corresponding to an increase of 2.6% in gold ETF holdings.
As of May 25, 2018, gold ETF holdings totaled 2,178 tonnes, up 102 tonnes or 5% y/y.
As a reminder, gold ETF investors were net buyers of 173.38 tonnes in 2017 (+9% from 2016) and 472.44 tonnes in 2016 (+32% from 2015).
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
Додано: Чет 31 тра, 2018 09:00
і хоч загальні висновик по золоту не втішні та залишаються не змінні, але система вказує на продовження висхідної поточної тенденції
тож тримаю лонг до скромних цілей орієнтовно десь до $1.335
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
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