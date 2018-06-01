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Золото XAU/USD
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 01 чер, 2018 20:13
fefelova написав:
Мне кажется в лонг можно с короткими целями заходить пробовать. Хотя сильный тренд на рынке сейчас, стопы обязательно.
Где вы видели рынок? Что за бред сегодня вообще происходит, котировки по полчаса-часу тупо стоят, потом происходит одномоментное движение, потом опять та же история. Они официально ввели ручное регулирование что ли?
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