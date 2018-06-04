Где вы видели рынок? Что за бред сегодня вообще происходит, котировки по полчаса-часу тупо стоят, потом происходит одномоментное движение, потом опять та же история. Они официально ввели ручное регулирование что ли?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 01 чер, 2018 20:13
Где вы видели рынок? Что за бред сегодня вообще происходит, котировки по полчаса-часу тупо стоят, потом происходит одномоментное движение, потом опять та же история. Они официально ввели ручное регулирование что ли?
Додано: Вів 05 чер, 2018 08:38
$1.291 - земне тяжіння % ставок стримує спроби аруму злетіти на загостренні геополітики (чи то торгівельних воєн, чи то призначення/скасування саміту з Півн. Кореєю, чи то будь що інше)
рудому вдалося 25/05 показати максимум біля $1.308
бичу технічну тендецію не скасовано, тож стопи поки тримаються
не маю звички переводити стоп на прибуткові позиції на без-збитковий рівень -
або тейк - або стоп
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