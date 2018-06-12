Где вы видели рынок? Что за бред сегодня вообще происходит, котировки по полчаса-часу тупо стоят, потом происходит одномоментное движение, потом опять та же история. Они официально ввели ручное регулирование что ли?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 01 чер, 2018 20:13
Где вы видели рынок? Что за бред сегодня вообще происходит, котировки по полчаса-часу тупо стоят, потом происходит одномоментное движение, потом опять та же история. Они официально ввели ручное регулирование что ли?
Додано: Вів 05 чер, 2018 08:38
$1.291 - земне тяжіння % ставок стримує спроби аруму злетіти на загостренні геополітики (чи то торгівельних воєн, чи то призначення/скасування саміту з Півн. Кореєю, чи то будь що інше)
рудому вдалося 25/05 показати максимум біля $1.308
бичу технічну тендецію не скасовано, тож стопи поки тримаються
не маю звички переводити стоп на прибуткові позиції на без-збитковий рівень -
або тейк - або стоп
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
Додано: П'ят 08 чер, 2018 12:21
у п'ятницю перед самітом G7 краще (до-)купити трошки золота та вийти з ризикових позицій на купівлю мажорів у бакс
варто перечекати імовірнну високу мінливість котировок поза ринком, щоб не годувати кукелів своїми стопами на гепах у понеділок
а вже з понеділка робитимемо свої ставки якщо G6 вдасться встояти проти Трампа
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
Додано: Суб 09 чер, 2018 12:58
Цену сбивали под саммит и фондовый пузырь накручивали печатными станками тоже. Надо нагнать позитиву. Плюс еще и под заседание ФРС. Так что с начала недели пойдет рост. Особенно, если станет известно, что в среду поднимут ставку.
Додано: Сер 13 чер, 2018 09:46
поточний розклад по золоту залишається без змін
висхідну тенденцію до сих пір не порушено, але сам факт підвищення % ставки по баксу може спонукати гравців поскидати накопичені лонги, що вже довгий час не приносять ніякого прибутку
традиційно висока волатильність під час публікації важливих новин та рішень з монетарної політики становить загрозу поглинання захисних стопів у обидві сторони після 13-ти денного перебування у порівняно вузькому діапазоні $1.307-$1.289
у таких випадках досвід втимагає ліквідації ризиків напередодні та перезахід вже по факту події, але на цей раз я недогледів за аурумом у відпустці
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
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