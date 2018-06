Форуми / Валюта / Валютний ринок / Золото XAU/USD Золото XAU/USD + Додати

#<1 ... 223224225226 Додано: П'ят 01 чер, 2018 20:13 fefelova написав: Мне кажется в лонг можно с короткими целями заходить пробовать. Хотя сильный тренд на рынке сейчас, стопы обязательно. Мне кажется в лонг можно с короткими целями заходить пробовать. Хотя сильный тренд на рынке сейчас, стопы обязательно.

Где вы видели рынок? Что за бред сегодня вообще происходит, котировки по полчаса-часу тупо стоят, потом происходит одномоментное движение, потом опять та же история. Они официально ввели ручное регулирование что ли?

$1.291 - земне тяжіння % ставок стримує спроби аруму злетіти на загостренні геополітики (чи то торгівельних воєн, чи то призначення/скасування саміту з Півн. Кореєю, чи то будь що інше)



рудому вдалося 25/05 показати максимум біля $1.308



бичу технічну тендецію не скасовано, тож стопи поки тримаються

не маю звички переводити стоп на прибуткові позиції на без-збитковий рівень -

у п'ятницю перед самітом G7 краще (до-)купити трошки золота та вийти з ризикових позицій на купівлю мажорів у бакс



варто перечекати імовірнну високу мінливість котировок поза ринком, щоб не годувати кукелів своїми стопами на гепах у понеділок



варто перечекати імовірнну високу мінливість котировок поза ринком, щоб не годувати кукелів своїми стопами на гепах у понеділок

а вже з понеділка робитимемо свої ставки якщо G6 вдасться встояти проти Трампа



варто перечекати імовірнну високу мінливість котировок поза ринком, щоб не годувати кукелів своїми стопами на гепах у понеділок



а вже з понеділка робитимемо свої ставки якщо G6 вдасться встояти проти Трампа у п'ятницю перед самітом G7 краще (до-)купити трошки золота та вийти з ризикових позицій на купівлю мажорів у баксварто перечекати імовірнну високу мінливість котировок поза ринком, щоб не годувати кукелів своїми стопами на гепах у понеділока вже з понеділка робитимемо свої ставки якщо G6 вдасться встояти проти Трампа

Цену сбивали под саммит и фондовый пузырь накручивали печатными станками тоже. Надо нагнать позитиву. Плюс еще и под заседание ФРС. Так что с начала недели пойдет рост. Особенно, если станет известно, что в среду поднимут ставку.

поточний розклад по золоту залишається без змін



висхідну тенденцію до сих пір не порушено, але сам факт підвищення % ставки по баксу може спонукати гравців поскидати накопичені лонги, що вже довгий час не приносять ніякого прибутку



традиційно висока волатильність під час публікації важливих новин та рішень з монетарної політики становить загрозу поглинання захисних стопів у обидві сторони після 13-ти денного перебування у порівняно вузькому діапазоні $1.307-$1.289



у таких випадках досвід втимагує ліквідації ризиків напередодні та перезахід вже по факту події, але на цей раз я недогледів за аурумом у відпустці

перед засіданням ЄЦБ вийшов із лонгів по золоту



золотим хом'ячкам нема чого чекати від центробанків

Gold: The Running Away Of The Bulls

Moving to a Google Trends chart below of "buy gold", we are seeing the exact same thing. Previous support for this Google Trends chart came in at the 50 level on this chart going back to 2008. Interest in "buy gold" has since made a new 10-year low. There's absolutely no question based on this indicator that the metal is out of favor here.

https://i.imgur.com/rRZdgmS.png



https://seekingalpha.com/article/418107 ... ulls?ifp=0

мінус $25 за день



мінімум сесії - $1.275,50 - закриваємося на пару баксів вище

консолідація на рівнях $1.295-$1.305 закінчилася проривом донизу



висхідну тенденцію перекреслено, % ставки перемагають геополітику

