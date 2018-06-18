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Золото XAU/USD
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 224225226227
Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 12:42

  ЛОБ написав:мінус $25 за день

мінімум сесії - $1.275,50 - закриваємося на пару баксів вище
консолідація на рівнях $1.295-$1.305 закінчилася проривом донизу

висхідну тенденцію перекреслено, % ставки перемагають геополітику
шлях на Південь з амбітними цілями аж до $1.250 - $1.200 відкрито


Опять устроили слив тучи бумажного металла перед китайским выходным.
1200-1250, думаю, вряд ли увидим, потому что это уже ниже нижней границы восходящего канала последних 2.5 лет, и потому что серебро уперлось вплотную в нижнюю границу многолетнего восходящего канала.
А ставки тут ни при чем, потому что в первые пару часов после повышения ставки цена, наоборот шла вверх, да и на следующий день тоже. Рост ставок - это к росту инфляции. И покрывать все равно все будут печатным станком. Поэтому существует парадокс Гибсона...
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