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Золото XAU/USD

Золото XAU/USD
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 224225226227
Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 12:42

  ЛОБ написав:мінус $25 за день

мінімум сесії - $1.275,50 - закриваємося на пару баксів вище
консолідація на рівнях $1.295-$1.305 закінчилася проривом донизу

висхідну тенденцію перекреслено, % ставки перемагають геополітику
шлях на Південь з амбітними цілями аж до $1.250 - $1.200 відкрито


Опять устроили слив тучи бумажного металла перед китайским выходным.
1200-1250, думаю, вряд ли увидим, потому что это уже ниже нижней границы восходящего канала последних 2.5 лет, и потому что серебро уперлось вплотную в нижнюю границу многолетнего восходящего канала.
А ставки тут ни при чем, потому что в первые пару часов после повышения ставки цена, наоборот шла вверх, да и на следующий день тоже. Рост ставок - это к росту инфляции. И покрывать все равно все будут печатным станком. Поэтому существует парадокс Гибсона...
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$1.258 !!!
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 11:13

  ЛОБ Додано: Чет 14 чер, 2018 10:54 написав:перед засіданням ЄЦБ вийшов із лонгів по золоту

золотим хом'ячкам нема чого чекати від центробанків

ЄЦБ оголосив про плани згортання програми монетарної експанії (викупу облігацій з вторинного ринку цінних паперів) з 1 січня 2019 року

11 липня засідатиме Банк Канади, що також має зробити черговий крок з нормалізації монетарної політики - піднявши базову % ставку на 0,25% річних

на серпень очікується +0,25% від Банку Англії

ось чому негативна динаміка захисних активів не має якихось чітких зрозумілих передумов на висхідний розворот на інвестиційному горизонті аж до кінця 2019 року
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
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