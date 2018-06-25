Опять устроили слив тучи бумажного металла перед китайским выходным.
1200-1250, думаю, вряд ли увидим, потому что это уже ниже нижней границы восходящего канала последних 2.5 лет, и потому что серебро уперлось вплотную в нижнюю границу многолетнего восходящего канала.
А ставки тут ни при чем, потому что в первые пару часов после повышения ставки цена, наоборот шла вверх, да и на следующий день тоже. Рост ставок - это к росту инфляции. И покрывать все равно все будут печатным станком. Поэтому существует парадокс Гибсона...