мінімум сесії - $1.275,50 - закриваємося на пару баксів вище консолідація на рівнях $1.295-$1.305 закінчилася проривом донизу
висхідну тенденцію перекреслено, % ставки перемагають геополітику шлях на Південь з амбітними цілями аж до $1.250 - $1.200 відкрито
Опять устроили слив тучи бумажного металла перед китайским выходным. 1200-1250, думаю, вряд ли увидим, потому что это уже ниже нижней границы восходящего канала последних 2.5 лет, и потому что серебро уперлось вплотную в нижнюю границу многолетнего восходящего канала. А ставки тут ни при чем, потому что в первые пару часов после повышения ставки цена, наоборот шла вверх, да и на следующий день тоже. Рост ставок - это к росту инфляции. И покрывать все равно все будут печатным станком. Поэтому существует парадокс Гибсона...
ЛОБ Додано: Чет 14 чер, 2018 10:54 написав:перед засіданням ЄЦБ вийшов із лонгів по золоту
золотим хом'ячкам нема чого чекати від центробанків
ЄЦБ оголосив про плани згортання програми монетарної експанії (викупу облігацій з вторинного ринку цінних паперів) з 1 січня 2019 року
11 липня засідатиме Банк Канади, що також має зробити черговий крок з нормалізації монетарної політики - піднявши базову % ставку на 0,25% річних
на серпень очікується +0,25% від Банку Англії
ось чому негативна динаміка захисних активів не має якихось чітких зрозумілих передумов на висхідний розворот на інвестиційному горизонті аж до кінця 2019 року
И о чем это все говорит? Начнет сокращаться денежная масса? Нет, в Америке не начала и нигде не начнет, это общедоступные цифры. Да и невозможно это при нынешней модели экономики по причине того, что дефляция в ней ведет к долговому краху. Так что нет причин для подешевения всего и вся, наоборот, все повышенные ставки придется покрывать с печатных станков, а до этого львиная доля напечатанных денег шла на фондовый рынок, что теперь закончится и грозит его обвалом, что сделает более привлекательными другие активы. А падение цен - это обычная манипуляция с виртуальными аналогами товаров в условиях отсутствия требований физической поставки. Они уже просто издеваются над всем миром, думая, когда же до вас дойдет, наконец, что надо скупать все товары, пока это возможно, а не копить доллары, которые можно отменить или обесценить в разы в один момент, дошли уже до того, что устраивают минимум цены себе специально за несколько дней до рождества и до дня независимости как подарок.
Они бросили все силы против драг. металлов, Китая и Дойчебанка. Но это не конструктив, это деструктив. И обман. Они и сами прекрасно понимают, что так экономику не поднимешь и все это - пошлины, админ. меры, запреты, конфликтная риторика, манипуляции на рынках, выкуп фонды с печатных станков, угрозы, силовые наезды на тех, кто избавляется от доллара - Иран, Ливия, к примеру, даже раскупорка нефтяных резервов, временно и не поможет в условиях ужасного торгового баланса, роста бюджетного дефицита и взлета гос. долга, а также искусственно переоцененного доллара вместе со всеми оставшимися американскими товарами и раздутого пузыря на фондовом рынке. Цель продержаться как можно дольше и напарить свои переоцененные бумаги всему миру по-максимуму и делать это до самого последнего момента - аж до краха всей этой системы.