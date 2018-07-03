RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Золото XAU/USD

Золото XAU/USD
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 224225226227
Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 12:42

  ЛОБ написав:мінус $25 за день

мінімум сесії - $1.275,50 - закриваємося на пару баксів вище
консолідація на рівнях $1.295-$1.305 закінчилася проривом донизу

висхідну тенденцію перекреслено, % ставки перемагають геополітику
шлях на Південь з амбітними цілями аж до $1.250 - $1.200 відкрито


Опять устроили слив тучи бумажного металла перед китайским выходным.
1200-1250, думаю, вряд ли увидим, потому что это уже ниже нижней границы восходящего канала последних 2.5 лет, и потому что серебро уперлось вплотную в нижнюю границу многолетнего восходящего канала.
А ставки тут ни при чем, потому что в первые пару часов после повышения ставки цена, наоборот шла вверх, да и на следующий день тоже. Рост ставок - это к росту инфляции. И покрывать все равно все будут печатным станком. Поэтому существует парадокс Гибсона...
hxbbgaf
 
Повідомлень: 19841
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1138 раз.
Подякували: 1890 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 11:06

$1.258 !!!
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
ЛОБ
 
Повідомлень: 9487
З нами з: 14.12.09
Подякував: 178 раз.
Подякували: 927 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 11:13

  ЛОБ Додано: Чет 14 чер, 2018 10:54 написав:перед засіданням ЄЦБ вийшов із лонгів по золоту

золотим хом'ячкам нема чого чекати від центробанків

ЄЦБ оголосив про плани згортання програми монетарної експанії (викупу облігацій з вторинного ринку цінних паперів) з 1 січня 2019 року

11 липня засідатиме Банк Канади, що також має зробити черговий крок з нормалізації монетарної політики - піднявши базову % ставку на 0,25% річних

на серпень очікується +0,25% від Банку Англії

ось чому негативна динаміка захисних активів не має якихось чітких зрозумілих передумов на висхідний розворот на інвестиційному горизонті аж до кінця 2019 року
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
ЛОБ
 
Повідомлень: 9487
З нами з: 14.12.09
Подякував: 178 раз.
Подякували: 927 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 12:20

  ЛОБ написав:
  ЛОБ Додано: Чет 14 чер, 2018 10:54 написав:перед засіданням ЄЦБ вийшов із лонгів по золоту

золотим хом'ячкам нема чого чекати від центробанків

ЄЦБ оголосив про плани згортання програми монетарної експанії (викупу облігацій з вторинного ринку цінних паперів) з 1 січня 2019 року

11 липня засідатиме Банк Канади, що також має зробити черговий крок з нормалізації монетарної політики - піднявши базову % ставку на 0,25% річних

на серпень очікується +0,25% від Банку Англії

ось чому негативна динаміка захисних активів не має якихось чітких зрозумілих передумов на висхідний розворот на інвестиційному горизонті аж до кінця 2019 року


И о чем это все говорит? Начнет сокращаться денежная масса? Нет, в Америке не начала и нигде не начнет, это общедоступные цифры. Да и невозможно это при нынешней модели экономики по причине того, что дефляция в ней ведет к долговому краху. Так что нет причин для подешевения всего и вся, наоборот, все повышенные ставки придется покрывать с печатных станков, а до этого львиная доля напечатанных денег шла на фондовый рынок, что теперь закончится и грозит его обвалом, что сделает более привлекательными другие активы. А падение цен - это обычная манипуляция с виртуальными аналогами товаров в условиях отсутствия требований физической поставки. Они уже просто издеваются над всем миром, думая, когда же до вас дойдет, наконец, что надо скупать все товары, пока это возможно, а не копить доллары, которые можно отменить или обесценить в разы в один момент, дошли уже до того, что устраивают минимум цены себе специально за несколько дней до рождества и до дня независимости как подарок.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 19841
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1138 раз.
Подякували: 1890 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 09:53

Они бросили все силы против драг. металлов, Китая и Дойчебанка. Но это не конструктив, это деструктив. И обман. Они и сами прекрасно понимают, что так экономику не поднимешь и все это - пошлины, админ. меры, запреты, конфликтная риторика, манипуляции на рынках, выкуп фонды с печатных станков, угрозы, силовые наезды на тех, кто избавляется от доллара - Иран, Ливия, к примеру, даже раскупорка нефтяных резервов, временно и не поможет в условиях ужасного торгового баланса, роста бюджетного дефицита и взлета гос. долга, а также искусственно переоцененного доллара вместе со всеми оставшимися американскими товарами и раздутого пузыря на фондовом рынке. Цель продержаться как можно дольше и напарить свои переоцененные бумаги всему миру по-максимуму и делать это до самого последнего момента - аж до краха всей этой системы.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 19841
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1138 раз.
Подякували: 1890 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 12:33

новий мінімум року $1.248,50
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
ЛОБ
 
Повідомлень: 9487
З нами з: 14.12.09
Подякував: 178 раз.
Подякували: 927 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 09:02

після оновлення мінімумів року нижче $1.238 - одразу відскок на +$20
спадає на закриття накопичених шортів перед вихідним у США

зміни поточної тенденції ще не сталося, але з відкату краще ставати у довжину

ринок пережовує тему вирівнювання кривої % доходностей по баксу або flattening yield curve, що відбувається при зближенні короткострокових та довгострокових ринкових % ставок за держоблігаціями США :

https://i.imgur.com/HFrUdx2.png

упродовж 2014 року - напередодні згортання ФРС стимулюючої монетарної політики нульових ставок ZIRP - позитивна різниця на користь довгострокових ставок перебувала на позначці у 2,5% річних

зараз ця різниця складає лишень 0,30 % річних (або 30 базисних пунктів), що може вказувати на песимізм учасників ринку щодо майбутніх темпів підвищення ставок у USD та гальмуванн економічного росту

сам факт інверсії кривої доходностей, коли довгострокові ставки стають нижчими за короткострокові, є надійним історичним передвісником рецесії

усе це може змусити Федрезерв зайняти вичікувальну позицію та є ведмежим курсовим фактором для зеленого Змія
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
ЛОБ
 
Повідомлень: 9487
З нами з: 14.12.09
Подякував: 178 раз.
Подякували: 927 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 224225226227
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: imlex, KirillT8, prodigy і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.