Форуми / Валюта / Валютний ринок / Золото XAU/USD Золото XAU/USD + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 224225226227 Додано: Вів 19 чер, 2018 12:42 ЛОБ написав: мінус $25 за день



мінімум сесії - $1.275,50 - закриваємося на пару баксів вище

консолідація на рівнях $1.295-$1.305 закінчилася проривом донизу



висхідну тенденцію перекреслено, % ставки перемагають геополітику

шлях на Південь з амбітними цілями аж до $1.250 - $1.200 відкрито мінімум сесії - $1.275,50 - закриваємося на пару баксів вищеконсолідація на рівнях $1.295-$1.305 закінчилася проривом донизувисхідну тенденцію перекреслено, % ставки перемагають геополітикушлях на Південь з амбітними цілями аж до $1.250 - $1.200 відкрито



Опять устроили слив тучи бумажного металла перед китайским выходным.

1200-1250, думаю, вряд ли увидим, потому что это уже ниже нижней границы восходящего канала последних 2.5 лет, и потому что серебро уперлось вплотную в нижнюю границу многолетнего восходящего канала.

А ставки тут ни при чем, потому что в первые пару часов после повышения ставки цена, наоборот шла вверх, да и на следующий день тоже. Рост ставок - это к росту инфляции. И покрывать все равно все будут печатным станком. Поэтому существует парадокс Гибсона... Опять устроили слив тучи бумажного металла перед китайским выходным.1200-1250, думаю, вряд ли увидим, потому что это уже ниже нижней границы восходящего канала последних 2.5 лет, и потому что серебро уперлось вплотную в нижнюю границу многолетнего восходящего канала.А ставки тут ни при чем, потому что в первые пару часов после повышения ставки цена, наоборот шла вверх, да и на следующий день тоже. Рост ставок - это к росту инфляции. И покрывать все равно все будут печатным станком. Поэтому существует парадокс Гибсона... hxbbgaf Повідомлень: 19843 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1138 раз. Подякували: 1890 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 26 чер, 2018 11:06 $1.258 !!! Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals. ЛОБ Повідомлень: 9488 З нами з: 14.12.09 Подякував: 178 раз. Подякували: 927 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 26 чер, 2018 11:13 ЛОБ Додано: Чет 14 чер, 2018 10:54 написав: перед засіданням ЄЦБ вийшов із лонгів по золоту



золотим хом'ячкам нема чого чекати від центробанків перед засіданням ЄЦБ вийшов із лонгів по золотузолотим хом'ячкам нема чого чекати від центробанків

ЄЦБ оголосив про плани згортання програми монетарної експанії (викупу облігацій з вторинного ринку цінних паперів) з 1 січня 2019 року



11 липня засідатиме Банк Канади, що також має зробити черговий крок з нормалізації монетарної політики - піднявши базову % ставку на 0,25% річних



на серпень очікується +0,25% від Банку Англії



ось чому негативна динаміка захисних активів не має якихось чітких зрозумілих передумов на висхідний розворот на інвестиційному горизонті аж до кінця 2019 року ЄЦБ оголосив про плани згортання програми монетарної експанії (викупу облігацій з вторинного ринку цінних паперів) з 1 січня 2019 року11 липня засідатиме Банк Канади, що також має зробити черговий крок з нормалізації монетарної політики - піднявши базову % ставку на 0,25% річнихна серпень очікується +0,25% від Банку Англії Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals. ЛОБ Повідомлень: 9488 З нами з: 14.12.09 Подякував: 178 раз. Подякували: 927 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 чер, 2018 12:20 ЛОБ написав: ЛОБ Додано: Чет 14 чер, 2018 10:54 написав: перед засіданням ЄЦБ вийшов із лонгів по золоту



золотим хом'ячкам нема чого чекати від центробанків перед засіданням ЄЦБ вийшов із лонгів по золотузолотим хом'ячкам нема чого чекати від центробанків

ЄЦБ оголосив про плани згортання програми монетарної експанії (викупу облігацій з вторинного ринку цінних паперів) з 1 січня 2019 року



11 липня засідатиме Банк Канади, що також має зробити черговий крок з нормалізації монетарної політики - піднявши базову % ставку на 0,25% річних



на серпень очікується +0,25% від Банку Англії



ось чому негативна динаміка захисних активів не має якихось чітких зрозумілих передумов на висхідний розворот на інвестиційному горизонті аж до кінця 2019 року ЄЦБ оголосив про плани згортання програми монетарної експанії (викупу облігацій з вторинного ринку цінних паперів) з 1 січня 2019 року11 липня засідатиме Банк Канади, що також має зробити черговий крок з нормалізації монетарної політики - піднявши базову % ставку на 0,25% річнихна серпень очікується +0,25% від Банку Англії



И о чем это все говорит? Начнет сокращаться денежная масса? Нет, в Америке не начала и нигде не начнет, это общедоступные цифры. Да и невозможно это при нынешней модели экономики по причине того, что дефляция в ней ведет к долговому краху. Так что нет причин для подешевения всего и вся, наоборот, все повышенные ставки придется покрывать с печатных станков, а до этого львиная доля напечатанных денег шла на фондовый рынок, что теперь закончится и грозит его обвалом, что сделает более привлекательными другие активы. А падение цен - это обычная манипуляция с виртуальными аналогами товаров в условиях отсутствия требований физической поставки. Они уже просто издеваются над всем миром, думая, когда же до вас дойдет, наконец, что надо скупать все товары, пока это возможно, а не копить доллары, которые можно отменить или обесценить в разы в один момент, дошли уже до того, что устраивают минимум цены себе специально за несколько дней до рождества и до дня независимости как подарок. И о чем это все говорит? Начнет сокращаться денежная масса? Нет, в Америке не начала и нигде не начнет, это общедоступные цифры. Да и невозможно это при нынешней модели экономики по причине того, что дефляция в ней ведет к долговому краху. Так что нет причин для подешевения всего и вся, наоборот, все повышенные ставки придется покрывать с печатных станков, а до этого львиная доля напечатанных денег шла на фондовый рынок, что теперь закончится и грозит его обвалом, что сделает более привлекательными другие активы. А падение цен - это обычная манипуляция с виртуальными аналогами товаров в условиях отсутствия требований физической поставки. Они уже просто издеваются над всем миром, думая, когда же до вас дойдет, наконец, что надо скупать все товары, пока это возможно, а не копить доллары, которые можно отменить или обесценить в разы в один момент, дошли уже до того, что устраивают минимум цены себе специально за несколько дней до рождества и до дня независимости как подарок. hxbbgaf Повідомлень: 19843 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1138 раз. Подякували: 1890 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 чер, 2018 09:53 Они бросили все силы против драг. металлов, Китая и Дойчебанка. Но это не конструктив, это деструктив. И обман. Они и сами прекрасно понимают, что так экономику не поднимешь и все это - пошлины, админ. меры, запреты, конфликтная риторика, манипуляции на рынках, выкуп фонды с печатных станков, угрозы, силовые наезды на тех, кто избавляется от доллара - Иран, Ливия, к примеру, даже раскупорка нефтяных резервов, временно и не поможет в условиях ужасного торгового баланса, роста бюджетного дефицита и взлета гос. долга, а также искусственно переоцененного доллара вместе со всеми оставшимися американскими товарами и раздутого пузыря на фондовом рынке. Цель продержаться как можно дольше и напарить свои переоцененные бумаги всему миру по-максимуму и делать это до самого последнего момента - аж до краха всей этой системы. hxbbgaf Повідомлень: 19843 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1138 раз. Подякували: 1890 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 чер, 2018 12:33 новий мінімум року $1.248,50 Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals. ЛОБ Повідомлень: 9488 З нами з: 14.12.09 Подякував: 178 раз. Подякували: 927 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 04 лип, 2018 09:02 $1.238 - одразу відскок на +$20

спадає на закриття накопичених шортів перед вихідним у США



зміни поточної тенденції ще не сталося, але з відкату краще ставати у довжину



ринок пережовує тему вирівнювання кривої % доходностей по баксу або flattening yield curve, що відбувається при зближенні короткострокових та довгострокових ринкових % ставок за держоблігаціями США :



https://i.imgur.com/HFrUdx2.png



упродовж 2014 року - напередодні згортання ФРС стимулюючої монетарної політики нульових ставок ZIRP - позитивна різниця на користь довгострокових ставок перебувала на позначці у 2,5% річних



зараз ця різниця складає лишень 0,30 % річних (або 30 базисних пунктів), що може вказувати на песимізм учасників ринку щодо майбутніх темпів підвищення ставок у USD та гальмуванн економічного росту



сам факт інверсії кривої доходностей, коли довгострокові ставки стають нижчими за короткострокові, є надійним історичним передвісником рецесії



усе це може змусити Федрезерв зайняти вичікувальну позицію та є ведмежим курсовим фактором для зеленого Змія після оновлення мінімумів року нижче- одразу відскок наспадає на закриття накопичених шортів перед вихідним у СШАзміни поточної тенденції ще не сталося, але з відкату краще ставати у довжинуринок пережовує тему вирівнювання кривої % доходностей по баксу або, що відбувається при зближенні короткострокових та довгострокових ринкових % ставок за держоблігаціями США :упродовж 2014 року - напередодні згортання ФРС стимулюючої монетарної політики нульових ставок ZIRP - позитивна різниця на користь довгострокових ставок перебувала на позначці у 2,5% річнихзараз ця різниця складає лишень 0,30 % річних (або 30 базисних пунктів), що може вказувати на песимізм учасників ринку щодо майбутніх темпів підвищення ставок у USD та гальмуванн економічного ростусам факт інверсії кривої доходностей, коли довгострокові ставки стають нижчими за короткострокові, є надійним історичним передвісником рецесіїусе це може змусити Федрезерв зайняти вичікувальну позицію та є ведмежим курсовим фактором для зеленого Змія Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals. ЛОБ Повідомлень: 9488 З нами з: 14.12.09 Подякував: 178 раз. Подякували: 927 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 04 лип, 2018 10:05 Да, искусственные эти ставки, они не рыночные, трежеря выкупаются подставными конторами ФРС, зеленому змию угрожает торговый баланс США, взлетающий гос. долг, налоговая реформа, которая увеличит дефицит бюджета, и странноватый президент, который, вообще, 2 года назад анонсировал дефолт. И убийство рынка выкупом акций с печатных станков, сговором центробанков и манипулированием котировками тоже угрожает всей мировой финансовой системе. hxbbgaf Повідомлень: 19843 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1138 раз. Подякували: 1890 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 04 лип, 2018 10:16



Breakage Below $1,240 Could Be Fatal

If it breaks significantly below Monday’s low of $1,240…

Then the next real support is back at that $1,046 to $1,050 range.

After that, it’ll drop to the lows seen in late 2008 around $700.

https://www.fxstreet.com/analysis/break ... dium=email



... і я цілком погоджуюсь з автором. але ...... і я цілком погоджуюсь з автором. Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals. ЛОБ Повідомлень: 9488 З нами з: 14.12.09 Подякував: 178 раз. Подякували: 927 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 224225226227 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням sinus,

Модератори: ТупУм, Модератор Зараз переглядають цей форум: imlex Перес де Куэльяр і 2 гостейМодератори: Ірина_