мінімум сесії - $1.275,50 - закриваємося на пару баксів вище консолідація на рівнях $1.295-$1.305 закінчилася проривом донизу
висхідну тенденцію перекреслено, % ставки перемагають геополітику шлях на Південь з амбітними цілями аж до $1.250 - $1.200 відкрито
Опять устроили слив тучи бумажного металла перед китайским выходным. 1200-1250, думаю, вряд ли увидим, потому что это уже ниже нижней границы восходящего канала последних 2.5 лет, и потому что серебро уперлось вплотную в нижнюю границу многолетнего восходящего канала. А ставки тут ни при чем, потому что в первые пару часов после повышения ставки цена, наоборот шла вверх, да и на следующий день тоже. Рост ставок - это к росту инфляции. И покрывать все равно все будут печатным станком. Поэтому существует парадокс Гибсона...
ЛОБ Додано: Чет 14 чер, 2018 10:54 написав:перед засіданням ЄЦБ вийшов із лонгів по золоту
золотим хом'ячкам нема чого чекати від центробанків
ЄЦБ оголосив про плани згортання програми монетарної експанії (викупу облігацій з вторинного ринку цінних паперів) з 1 січня 2019 року
11 липня засідатиме Банк Канади, що також має зробити черговий крок з нормалізації монетарної політики - піднявши базову % ставку на 0,25% річних
на серпень очікується +0,25% від Банку Англії
ось чому негативна динаміка захисних активів не має якихось чітких зрозумілих передумов на висхідний розворот на інвестиційному горизонті аж до кінця 2019 року
И о чем это все говорит? Начнет сокращаться денежная масса? Нет, в Америке не начала и нигде не начнет, это общедоступные цифры. Да и невозможно это при нынешней модели экономики по причине того, что дефляция в ней ведет к долговому краху. Так что нет причин для подешевения всего и вся, наоборот, все повышенные ставки придется покрывать с печатных станков, а до этого львиная доля напечатанных денег шла на фондовый рынок, что теперь закончится и грозит его обвалом, что сделает более привлекательными другие активы. А падение цен - это обычная манипуляция с виртуальными аналогами товаров в условиях отсутствия требований физической поставки. Они уже просто издеваются над всем миром, думая, когда же до вас дойдет, наконец, что надо скупать все товары, пока это возможно, а не копить доллары, которые можно отменить или обесценить в разы в один момент, дошли уже до того, что устраивают минимум цены себе специально за несколько дней до рождества и до дня независимости как подарок.
Они бросили все силы против драг. металлов, Китая и Дойчебанка. Но это не конструктив, это деструктив. И обман. Они и сами прекрасно понимают, что так экономику не поднимешь и все это - пошлины, админ. меры, запреты, конфликтная риторика, манипуляции на рынках, выкуп фонды с печатных станков, угрозы, силовые наезды на тех, кто избавляется от доллара - Иран, Ливия, к примеру, даже раскупорка нефтяных резервов, временно и не поможет в условиях ужасного торгового баланса, роста бюджетного дефицита и взлета гос. долга, а также искусственно переоцененного доллара вместе со всеми оставшимися американскими товарами и раздутого пузыря на фондовом рынке. Цель продержаться как можно дольше и напарить свои переоцененные бумаги всему миру по-максимуму и делать это до самого последнего момента - аж до краха всей этой системы.
Да, искусственные эти ставки, они не рыночные, трежеря выкупаются подставными конторами ФРС, зеленому змию угрожает торговый баланс США, взлетающий гос. долг, налоговая реформа, которая увеличит дефицит бюджета, и странноватый президент, который, вообще, 2 года назад анонсировал дефолт. И убийство рынка выкупом акций с печатных станков, сговором центробанков и манипулированием котировками тоже угрожает всей мировой финансовой системе.