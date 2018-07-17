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Золото XAU/USD

Золото XAU/USD
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 09:15

наступна зупинка біля $1.210

що відповідає 50% корекції хвилі росту $1.047-$1.375 з грудня 2015 року
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 16:41

  ЛОБ написав:наступна зупинка біля $1.210

що відповідає 50% корекції хвилі росту $1.047-$1.375 з грудня 2015 року


Не будет такого, не вводите людей в заблуждение. Падение и так уже затянулось на 10 дней дольше чем в прошлом году, и серебро и золото находятся на нижней границе многолетнего восходящего тренда, если и уйдет ниже, то совсем чуть-чуть и на несколько часов для загона. Просто все сбивают под встречу путьки с трампоном и под показание силы Америки в торговой войне с Китаем.
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 15:33

слабке закриття XAU за 11/07 на рівні $1.242 повністю поламало висхідну тенденцію

контрольні (корекційні) зони розвернулися донизу - торгуймо у шорт

ніякої емоційної схильності, просто факт.
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 15:56

$1.230,50
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
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