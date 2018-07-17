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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 225226227228 Додано: Чет 12 лип, 2018 09:15 наступна зупинка біля $1.210



що відповідає 50% корекції хвилі росту $1.047-$1.375 з грудня 2015 року Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals. ЛОБ Повідомлень: 9512 З нами з: 14.12.09 Подякував: 178 раз. Подякували: 928 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 лип, 2018 16:41 ЛОБ написав: наступна зупинка біля $1.210



що відповідає 50% корекції хвилі росту $1.047-$1.375 з грудня 2015 року наступна зупинка білящо відповідаєкорекції хвилі ростуз грудня 2015 року



Не будет такого, не вводите людей в заблуждение. Падение и так уже затянулось на 10 дней дольше чем в прошлом году, и серебро и золото находятся на нижней границе многолетнего восходящего тренда, если и уйдет ниже, то совсем чуть-чуть и на несколько часов для загона. Просто все сбивают под встречу путьки с трампоном и под показание силы Америки в торговой войне с Китаем. Не будет такого, не вводите людей в заблуждение. Падение и так уже затянулось на 10 дней дольше чем в прошлом году, и серебро и золото находятся на нижней границе многолетнего восходящего тренда, если и уйдет ниже, то совсем чуть-чуть и на несколько часов для загона. Просто все сбивают под встречу путьки с трампоном и под показание силы Америки в торговой войне с Китаем. hxbbgaf Повідомлень: 19882 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1141 раз. Подякували: 1890 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 16 лип, 2018 15:33 слабке закриття XAU за 11/07 на рівні $1.242 повністю поламало висхідну тенденцію



контрольні (корекційні) зони розвернулися донизу - торгуймо у шорт



ніякої емоційної схильності, просто факт. Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals. ЛОБ Повідомлень: 9512 З нами з: 14.12.09 Подякував: 178 раз. Подякували: 928 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 17 лип, 2018 15:56 $1.230,50 Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals. ЛОБ Повідомлень: 9512 З нами з: 14.12.09 Подякував: 178 раз. Подякували: 928 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 17 лип, 2018 17:52 ПС. перепрошую, на мінімумах було вже й $1.226 Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals. ЛОБ Повідомлень: 9512 З нами з: 14.12.09 Подякував: 178 раз. Подякували: 928 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 17 лип, 2018 18:02 ЛОБ написав: ПС. перепрошую, на мінімумах було вже й $1.226 ПС. перепрошую, на мінімумах було вже й

Интересно как получается , я ниже 1200 не вижу , а с помощью тех.анализа выходит и 1047 возможно ? Мне это не кажется реальным, но буду наблюдать , кто ж знает..... Интересно как получается , я ниже 1200 не вижу , а с помощью тех.анализа выходит и 1047 возможно ? Мне это не кажется реальным, но буду наблюдать , кто ж знает..... kalinavalera1

Повідомлень: 4526 З нами з: 07.05.11 Подякував: 646 раз. Подякували: 462 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 17 лип, 2018 18:34

https://i.imgur.com/ZoOQcAE.png



сподіваюсь, відтепер усі бачать ширше ?

https://i.imgur.com/5wqlYTj.png пробиваємо дуже цікаву трендову підтримку :сподіваюсь, відтепер усі бачать ширше ? Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals. ЛОБ Повідомлень: 9512 З нами з: 14.12.09 Подякував: 178 раз. Подякували: 928 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 225226227228 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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