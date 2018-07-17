наступна зупинка біля $1.210
що відповідає 50% корекції хвилі росту $1.047-$1.375 з грудня 2015 року
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 12 лип, 2018 09:15
наступна зупинка біля $1.210
що відповідає 50% корекції хвилі росту $1.047-$1.375 з грудня 2015 року
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
Додано: П'ят 13 лип, 2018 16:41
Не будет такого, не вводите людей в заблуждение. Падение и так уже затянулось на 10 дней дольше чем в прошлом году, и серебро и золото находятся на нижней границе многолетнего восходящего тренда, если и уйдет ниже, то совсем чуть-чуть и на несколько часов для загона. Просто все сбивают под встречу путьки с трампоном и под показание силы Америки в торговой войне с Китаем.
Додано: Пон 16 лип, 2018 15:33
слабке закриття XAU за 11/07 на рівні $1.242 повністю поламало висхідну тенденцію
контрольні (корекційні) зони розвернулися донизу - торгуймо у шорт
ніякої емоційної схильності, просто факт.
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
Додано: Вів 17 лип, 2018 17:52
ПС. перепрошую, на мінімумах було вже й $1.226
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
Додано: Вів 17 лип, 2018 18:02
Додано: Вів 17 лип, 2018 18:34
пробиваємо дуже цікаву трендову підтримку :
сподіваюсь, відтепер усі бачать ширше ?
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
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