Золото XAU/USD
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 12 лип, 2018 09:15
наступна зупинка біля
$1.210 що відповідає корекції хвилі росту 50% з грудня 2015 року $1.047-$1.375
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ЛОБ
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Додано: П'ят 13 лип, 2018 16:41
ЛОБ написав:
наступна зупинка біля
$1.210
що відповідає
50%
корекції хвилі росту
$1.047-$1.375
з грудня 2015 року
Не будет такого, не вводите людей в заблуждение. Падение и так уже затянулось на 10 дней дольше чем в прошлом году, и серебро и золото находятся на нижней границе многолетнего восходящего тренда, если и уйдет ниже, то совсем чуть-чуть и на несколько часов для загона. Просто все сбивают под встречу путьки с трампоном и под показание силы Америки в торговой войне с Китаем.
hxbbgaf
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Додано: Пон 16 лип, 2018 15:33
слабке закриття XAU за 11/07 на рівні $1.242 повністю поламало висхідну тенденцію
контрольні (корекційні) зони розвернулися донизу - торгуймо у шорт ніякої емоційної схильності, просто факт.
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ЛОБ
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Додано: Вів 17 лип, 2018 15:56
$1.230,50
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ЛОБ
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Додано: Вів 17 лип, 2018 17:52
ПС. перепрошую, на мінімумах було вже й
$1.226
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ЛОБ
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Додано: Вів 17 лип, 2018 18:02
ЛОБ написав:
ПС. перепрошую, на мінімумах було вже й
$1.226
Интересно как получается , я ниже 1200 не вижу , а с помощью тех.анализа выходит и 1047 возможно ? Мне это не кажется реальным, но буду наблюдать , кто ж знает.....
kalinavalera1
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Додано: Вів 17 лип, 2018 18:34
пробиваємо дуже цікаву трендову підтримку :
https://i.imgur.com/ZoOQcAE.png
сподіваюсь, відтепер усі бачать ширше ?
https://i.imgur.com/5wqlYTj.png
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ЛОБ
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Додано: Вів 17 лип, 2018 22:58
ЛОБ Додано: П'ят 15 чер, 2018 21:31 написав: мінус $25 за день
мінімум сесії - $1.275,50 - закриваємося на пару баксів вище
консолідація на рівнях $1.295-$1.305 закінчилася проривом донизу
висхідну тенденцію перекреслено, % ставки перемагають геополітику
шлях на Південь з амбітними цілями аж до $1.250 - $1.200 відкрито
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ЛОБ
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