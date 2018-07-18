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Золото XAU/USD

Золото XAU/USD
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 226227228229
Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 14:25

  ЛОБ написав:$1.218

ось що таке нещадний низхідний тренд, котрий не жаліє навіть грошовитих золотих жучків

Цікаво спостерігати ! раніш не дуже цікавився схемами, а зараз стало цікаво - як воно праює ?
" Нещадний низхідний тренд" буває на початку дуже великого макроекономічного кризису інколи, тут далеко не впевнений - чи так це у цьомц разі. А як оцінити макроекономічний тренд зараз ?
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 14:43

  kalinavalera1 написав:
  ЛОБ написав:$1.218

ось що таке нещадний низхідний тренд, котрий не жаліє навіть грошовитих золотих жучків

Цікаво спостерігати ! раніш не дуже цікавився схемами, а зараз стало цікаво - як воно праює ?
" Нещадний низхідний тренд" буває на початку дуже великого макроекономічного кризису інколи, тут далеко не впевнений - чи так це у цьомц разі. А як оцінити макроекономічний тренд зараз ?

Упадет до $800 за унцию - надо тарить на всю котлету.
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 14:44

  ЛОБ написав: Додано: П'ят 01 лют, 2013 21:49
шпекулі не переймаються глибокими роздумами щодо справедливої вартості активів
є на чому заробити : падіння ціни чи її ріст - стають по тренду

зростання % ставок по баксу та стрімкий злет баксо/єни добре поєднуються з оптимізмом на фондових майданчиках, на кажучи про боргові ринки Євро-периферії

капітал завжди надає перевагу інструментам з фіксованою або дивідендною доходністю - саме туди зараз спрямовані інвестиційні потоки керуючих хедж фондів, котрі оперують сотнями мілярдів вільної ліквідності

звісно, допоки доларова інфляція не підірвала довіру до федрезерву

маємо визнати : загальні інвестиційні настрої та технічна картинка поки що не на користь драгам. змушений закрити довжиину по золоту/сріблу.
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 14:56

kalinavalera1

дякую за увагу до макроекономіки

за 5 років причини макростабільності та впевненого зростання світової економіки змінювалися та доповнювали один одного

спочатку це було падіння нафти, що надовго загальмувало інфляцію, тож стимулююча монетарна політика нульових ставок (ZIRP) змушувала інвесторів шукати будь яку доходність у бондах та акціях, скидаючи захисні активи

потім усе більшу вагу набував процес нормалізації монетарної політики у США (з грудня 2015 року)

увесь цей час здорові економічні показники - як у розвинутих країнах G10, так і країнах блоку що розвиваються (Emerging Markets) - спрямовували інвестиційні потоки на ринок акцій

згодом підвищення ринкових % ставок по баксу поглинало надлишкову ліквідність у держоблігації США, знову перехоплюючи її у золота

зараз дуже цікавий момент : присокрення інфляції на тлі росту нафтових цін спровокувало й пожвавлення інфляційних процесів, але ще зовсім невичерпаний потенціал анти-інфляційних засобів у арсеналі центробанків G4 добре стримує інфляційні очікування

отже, насьогодні актуальність купівлі золота ще не на часі
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 15:05

  ЛОБ Додано: Сер 26 чер, 2013 09:31 написав:XAU/EUR, тижневий інтервал :

http://fotohost.org/images/a18e23b2-167kB.jpg

XAU/JPY, тижневий інтервал :

http://fotohost.org/images/a10b4a2c-142kB.jpg

послідовність формування вершин спочатку по XAU/USD (серпень 2011), потім по XAU/EUR (жовтень 2012), а нещодавно по XAU/JPY (квітень 2013) наштовхує на думки щодо невтішних перспектив драгів щонайменше найближчі пару кварталів. якщо не рік-півтора.
...

головне те, що драйверів розвороту та подальшого сталого росту на поточний момент поки що впритул не спостерігається : нам «малюють» без-інфляційний економічний фундамент
...

ПС. нажаль малюночки вже не відкриваються, треба пошукати їх у себе в архіві
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 17:55

XAU/EUR, weekly - тиждень з 17 червня 2013 року :

https://i.imgur.com/A0UEdjX.jpg

XAU/JPY, weekly - тиждень з 24 червня 2013 року :

https://i.imgur.com/79Fpb7l.jpg
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 18:15

до речі, цінова динаміка XAU/USD після 01 лютого 2013 року :

https://i.imgur.com/Q0qsdcE.jpg
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