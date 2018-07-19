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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 226227228229 Додано: Чет 19 лип, 2018 14:25 ЛОБ написав: $1.218



ось що таке нещадний низхідний тренд, котрий не жаліє навіть грошовитих золотих жучків ось що таке нещадний низхідний тренд, котрий не жаліє навіть грошовитих золотих жучків

Цікаво спостерігати ! раніш не дуже цікавився схемами, а зараз стало цікаво - як воно праює ?

" Нещадний низхідний тренд" буває на початку дуже великого макроекономічного кризису інколи, тут далеко не впевнений - чи так це у цьомц разі. А як оцінити макроекономічний тренд зараз ? Цікаво спостерігати ! раніш не дуже цікавився схемами, а зараз стало цікаво - як воно праює ?" Нещадний низхідний тренд" буває на початку дуже великого макроекономічного кризису інколи, тут далеко не впевнений - чи так це у цьомц разі. А як оцінити макроекономічний тренд зараз ? kalinavalera1

Повідомлень: 4536 З нами з: 07.05.11 Подякував: 646 раз. Подякували: 462 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 лип, 2018 14:43 kalinavalera1 написав: ЛОБ написав: $1.218



ось що таке нещадний низхідний тренд, котрий не жаліє навіть грошовитих золотих жучків ось що таке нещадний низхідний тренд, котрий не жаліє навіть грошовитих золотих жучків

Цікаво спостерігати ! раніш не дуже цікавився схемами, а зараз стало цікаво - як воно праює ?

" Нещадний низхідний тренд" буває на початку дуже великого макроекономічного кризису інколи, тут далеко не впевнений - чи так це у цьомц разі. А як оцінити макроекономічний тренд зараз ? Цікаво спостерігати ! раніш не дуже цікавився схемами, а зараз стало цікаво - як воно праює ?" Нещадний низхідний тренд" буває на початку дуже великого макроекономічного кризису інколи, тут далеко не впевнений - чи так це у цьомц разі. А як оцінити макроекономічний тренд зараз ?

Упадет до $800 за унцию - надо тарить на всю котлету. Упадет до $800 за унцию - надо тарить на всю котлету. Zebra

Повідомлень: 5970 З нами з: 21.09.12 Подякував: 407 раз. Подякували: 685 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 лип, 2018 14:44 ЛОБ написав: Додано: П'ят 01 лют, 2013 21:49

шпекулі не переймаються глибокими роздумами щодо справедливої вартості активів

є на чому заробити : падіння ціни чи її ріст - стають по тренду



зростання % ставок по баксу та стрімкий злет баксо/єни добре поєднуються з оптимізмом на фондових майданчиках, на кажучи про боргові ринки Євро-периферії



капітал завжди надає перевагу інструментам з фіксованою або дивідендною доходністю - саме туди зараз спрямовані інвестиційні потоки керуючих хедж фондів, котрі оперують сотнями мілярдів вільної ліквідності



звісно, допоки доларова інфляція не підірвала довіру до федрезерву



маємо визнати : загальні інвестиційні настрої та технічна картинка поки що не на користь драгам. змушений закрити довжиину по золоту/сріблу. шпекулі не переймаються глибокими роздумами щодо справедливої вартості активівє на чому заробити : падіння ціни чи її ріст - стають по трендукапітал завжди надає перевагу інструментам з фіксованою або дивідендною доходністю - саме туди зараз спрямовані інвестиційні потоки керуючих хедж фондів, котрі оперують сотнями мілярдів вільної ліквідностізвісно, допоки доларова інфляція не підірвала довіру до федрезерву Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals. ЛОБ Повідомлень: 9527 З нами з: 14.12.09 Подякував: 178 раз. Подякували: 928 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 лип, 2018 14:56 kalinavalera1



дякую за увагу до макроекономіки



за 5 років причини макростабільності та впевненого зростання світової економіки змінювалися та доповнювали один одного



спочатку це було падіння нафти, що надовго загальмувало інфляцію, тож стимулююча монетарна політика нульових ставок (ZIRP) змушувала інвесторів шукати будь яку доходність у бондах та акціях, скидаючи захисні активи



потім усе більшу вагу набував процес нормалізації монетарної політики у США (з грудня 2015 року)



увесь цей час здорові економічні показники - як у розвинутих країнах G10, так і країнах блоку що розвиваються (Emerging Markets) - спрямовували інвестиційні потоки на ринок акцій



згодом підвищення ринкових % ставок по баксу поглинало надлишкову ліквідність у держоблігації США, знову перехоплюючи її у золота



зараз дуже цікавий момент : присокрення інфляції на тлі росту нафтових цін спровокувало й пожвавлення інфляційних процесів, але ще зовсім невичерпаний потенціал анти-інфляційних засобів у арсеналі центробанків G4 добре стримує інфляційні очікування



отже, насьогодні актуальність купівлі золота ще не на часі Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals. ЛОБ Повідомлень: 9527 З нами з: 14.12.09 Подякував: 178 раз. Подякували: 928 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 лип, 2018 15:05 ЛОБ Додано: Сер 26 чер, 2013 09:31 написав: XAU/EUR, тижневий інтервал :



http://fotohost.org/images/a18e23b2-167kB.jpg



XAU/JPY, тижневий інтервал :



http://fotohost.org/images/a10b4a2c-142kB.jpg



послідовність формування вершин спочатку по XAU/USD (серпень 2011), потім по XAU/EUR (жовтень 2012), а нещодавно по XAU/JPY (квітень 2013) наштовхує на думки щодо невтішних перспектив драгів щонайменше найближчі пару кварталів. якщо не рік-півтора.

...



головне те, що драйверів розвороту та подальшого сталого росту на поточний момент поки що впритул не спостерігається : нам «малюють» без-інфляційний економічний фундамент

... XAU/EUR, тижневий інтервал :XAU/JPY, тижневий інтервал :послідовність формування вершин спочатку по, потім по), а нещодавно понаштовхує на думки щодо невтішних перспектив драгів щонайменше найближчі пару кварталів. якщо не рік-півтора....головне те, що драйверів розвороту та подальшого сталого росту на поточний момент поки що впритул не спостерігається : нам «малюють» без-інфляційний економічний фундамент...

ПС. нажаль малюночки вже не відкриваються, треба пошукати їх у себе в архіві ПС. нажаль малюночки вже не відкриваються, треба пошукати їх у себе в архіві Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals. ЛОБ Повідомлень: 9527 З нами з: 14.12.09 Подякував: 178 раз. Подякували: 928 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 лип, 2018 17:55



https://i.imgur.com/A0UEdjX.jpg



XAU/JPY, weekly - тиждень з 24 червня 2013 року :



https://i.imgur.com/79Fpb7l.jpg XAU/EUR, weekly - тиждень з 17 червня 2013 року :XAU/JPY, weekly - тиждень з 24 червня 2013 року : Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals. ЛОБ Повідомлень: 9527 З нами з: 14.12.09 Подякував: 178 раз. Подякували: 928 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 лип, 2018 18:15



https://i.imgur.com/Q0qsdcE.jpg до речі, цінова динаміка XAU/USD після 01 лютого 2013 року : Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals. ЛОБ Повідомлень: 9527 З нами з: 14.12.09 Подякував: 178 раз. Подякували: 928 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 лип, 2018 20:54 після оновлення 12-ти місячних лоїв біля $1.211,50 ринок відскочив на +$18 почувши було слова незадоволення Трампа підвищенням Федрезервом ставок по баксу



якраз рік тому Змій і падав, побоючись політики слабкого доляра

прикметно, президент сам вперто виступає пугалом для ринків



але для такої інституційно сильної країни як США навіть непередбачувана та хибна непослідовна позиція її перзидента навряд чи зупинить та розверне усі макро-/мікроекономіні тренди Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals. ЛОБ Повідомлень: 9527 З нами з: 14.12.09 Подякував: 178 раз. Подякували: 928 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 лип, 2018 21:10 ЛОБ написав: kalinavalera1



дякую за увагу до макроекономіки



за 5 років причини макростабільності та впевненого зростання світової економіки змінювалися та доповнювали один одного



спочатку це було падіння нафти, що надовго загальмувало інфляцію, тож стимулююча монетарна політика нульових ставок (ZIRP) змушувала інвесторів шукати будь яку доходність у бондах та акціях, скидаючи захисні активи



потім усе більшу вагу набував процес нормалізації монетарної політики у США (з грудня 2015 року)



увесь цей час здорові економічні показники - як у розвинутих країнах G10, так і країнах блоку що розвиваються (Emerging Markets) - спрямовували інвестиційні потоки на ринок акцій



згодом підвищення ринкових % ставок по баксу поглинало надлишкову ліквідність у держоблігації США, знову перехоплюючи її у золота



зараз дуже цікавий момент : присокрення інфляції на тлі росту нафтових цін спровокувало й пожвавлення інфляційних процесів, але ще зовсім невичерпаний потенціал анти-інфляційних засобів у арсеналі центробанків G4 добре стримує інфляційні очікування



отже, насьогодні актуальність купівлі золота ще не на часі дякую за увагу до макроекономікиза 5 років причини макростабільності та впевненого зростання світової економіки змінювалися та доповнювали один одногоспочатку це було падіння нафти, що надовго загальмувало інфляцію, тож стимулююча монетарна політика нульових ставок (ZIRP) змушувала інвесторів шукати будь яку доходність у бондах та акціях, скидаючи захисні активипотім усе більшу вагу набував процес нормалізації монетарної політики у США (з грудня 2015 року)увесь цей час здорові економічні показники - як у розвинутих країнах G10, так і країнах блоку що розвиваються (Emerging Markets) - спрямовували інвестиційні потоки на ринок акційзгодом підвищення ринкових % ставок по баксу поглинало надлишкову ліквідність у держоблігації США, знову перехоплюючи її у золотазараз дуже цікавий момент : присокрення інфляції на тлі росту нафтових цін спровокувало й пожвавлення інфляційних процесів, але ще зовсім невичерпаний потенціал анти-інфляційних засобів у арсеналі центробанків G4 добре стримує інфляційні очікуванняотже, насьогодні актуальність купівлі золота ще не на часі



То есть причины уходят, а последствия остаются? Нефть уже больше 2-х лет растет. И почему стимулирующая монетарная политика и рост денежной массы заставляли покупать именно акции, а не драг. металлы? А тем более бонды, доходность которых была почти нулевой при росте денежной массы и гудящем печатном станке. Тут, вообще, никакой логики!

Здоровые показатели? У США? Рост гос. долга вдвое к ВВП за последние 10 лет и торговый баланс - 50 ярдов баксов в месяц вы называете здоровыми экономическими показателями?

Как же оно поглощало ликвидность в облигации, когда крупнейшие держатели как то Китай начали от них избавляться? Кто покупал? Каймановы острова и Бельгия? Но это фейк! Подставные конторы печатного станка!

Меры-то можно принимать, но как эти меры поспособствуют облегчению долга США и исправлению торгового баланса? То есть причины уходят, а последствия остаются? Нефть уже больше 2-х лет растет. И почему стимулирующая монетарная политика и рост денежной массы заставляли покупать именно акции, а не драг. металлы? А тем более бонды, доходность которых была почти нулевой при росте денежной массы и гудящем печатном станке. Тут, вообще, никакой логики!Здоровые показатели? У США? Рост гос. долга вдвое к ВВП за последние 10 лет и торговый баланс - 50 ярдов баксов в месяц вы называете здоровыми экономическими показателями?Как же оно поглощало ликвидность в облигации, когда крупнейшие держатели как то Китай начали от них избавляться? Кто покупал? Каймановы острова и Бельгия? Но это фейк! Подставные конторы печатного станка!Меры-то можно принимать, но как эти меры поспособствуют облегчению долга США и исправлению торгового баланса? hxbbgaf Повідомлень: 19891 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1141 раз. Подякували: 1891 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 лип, 2018 21:10 ЛОБ написав: після оновлення 12-ти місячних лоїв біля $1.211,50 ринок відскочив на +$18 почувши було слова незадоволення Трампа підвищенням Федрезервом ставок по баксу



якраз рік тому Змій і падав, побоючись політики слабкого доляра

прикметно, президент сам вперто виступає пугалом для ринків



але для такої інституційно сильної країни як США навіть непередбачувана та хибна непослідовна позиція її перзидента навряд чи зупинить та розверне усі макро-/мікроекономіні тренди після оновлення 12-ти місячних лоїв біляринок відскочив напочувши було слова незадоволення Трампа підвищенням Федрезервом ставок по баксуякраз рік тому Змій і падав, побоючись політики слабкого доляраприкметно, президент сам вперто виступає пугалом для ринківале для такої інституційно сильної країни як США навіть непередбачувана та хибна непослідовна позиція її перзидента навряд чи зупинить та розверне усі макро-/мікроекономіні тренди

Почему акции на это не реагируют? Они не зависят от монератной политики? Почему акции на это не реагируют? Они не зависят от монератной политики? hxbbgaf Повідомлень: 19891 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1141 раз. Подякували: 1891 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 226227228229 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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