ось що таке нещадний низхідний тренд, котрий не жаліє навіть грошовитих золотих жучків
Цікаво спостерігати ! раніш не дуже цікавився схемами, а зараз стало цікаво - як воно праює ? " Нещадний низхідний тренд" буває на початку дуже великого макроекономічного кризису інколи, тут далеко не впевнений - чи так це у цьомц разі. А як оцінити макроекономічний тренд зараз ?
ось що таке нещадний низхідний тренд, котрий не жаліє навіть грошовитих золотих жучків
Цікаво спостерігати ! раніш не дуже цікавився схемами, а зараз стало цікаво - як воно праює ? " Нещадний низхідний тренд" буває на початку дуже великого макроекономічного кризису інколи, тут далеко не впевнений - чи так це у цьомц разі. А як оцінити макроекономічний тренд зараз ?
Упадет до $800 за унцию - надо тарить на всю котлету.
ЛОБ написав: Додано: П'ят 01 лют, 2013 21:49 шпекулі не переймаються глибокими роздумами щодо справедливої вартості активів є на чому заробити : падіння ціни чи її ріст - стають по тренду
зростання % ставок по баксу та стрімкий злет баксо/єни добре поєднуються з оптимізмом на фондових майданчиках, на кажучи про боргові ринки Євро-периферії
капітал завжди надає перевагу інструментам з фіксованою або дивідендною доходністю - саме туди зараз спрямовані інвестиційні потоки керуючих хедж фондів, котрі оперують сотнями мілярдів вільної ліквідності
звісно, допоки доларова інфляція не підірвала довіру до федрезерву
маємо визнати : загальні інвестиційні настрої та технічна картинка поки що не на користь драгам. змушений закрити довжиину по золоту/сріблу.
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
за 5 років причини макростабільності та впевненого зростання світової економіки змінювалися та доповнювали один одного
спочатку це було падіння нафти, що надовго загальмувало інфляцію, тож стимулююча монетарна політика нульових ставок (ZIRP) змушувала інвесторів шукати будь яку доходність у бондах та акціях, скидаючи захисні активи
потім усе більшу вагу набував процес нормалізації монетарної політики у США (з грудня 2015 року)
увесь цей час здорові економічні показники - як у розвинутих країнах G10, так і країнах блоку що розвиваються (Emerging Markets) - спрямовували інвестиційні потоки на ринок акцій
згодом підвищення ринкових % ставок по баксу поглинало надлишкову ліквідність у держоблігації США, знову перехоплюючи її у золота
зараз дуже цікавий момент : присокрення інфляції на тлі росту нафтових цін спровокувало й пожвавлення інфляційних процесів, але ще зовсім невичерпаний потенціал анти-інфляційних засобів у арсеналі центробанків G4 добре стримує інфляційні очікування
отже, насьогодні актуальність купівлі золота ще не на часі
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
послідовність формування вершин спочатку по XAU/USD (серпень 2011), потім по XAU/EUR (жовтень 2012), а нещодавно по XAU/JPY (квітень 2013) наштовхує на думки щодо невтішних перспектив драгів щонайменше найближчі пару кварталів. якщо не рік-півтора. ...
головне те, що драйверів розвороту та подальшого сталого росту на поточний момент поки що впритул не спостерігається : нам «малюють» без-інфляційний економічний фундамент ...
ПС. нажаль малюночки вже не відкриваються, треба пошукати їх у себе в архіві
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
за 5 років причини макростабільності та впевненого зростання світової економіки змінювалися та доповнювали один одного
спочатку це було падіння нафти, що надовго загальмувало інфляцію, тож стимулююча монетарна політика нульових ставок (ZIRP) змушувала інвесторів шукати будь яку доходність у бондах та акціях, скидаючи захисні активи
потім усе більшу вагу набував процес нормалізації монетарної політики у США (з грудня 2015 року)
увесь цей час здорові економічні показники - як у розвинутих країнах G10, так і країнах блоку що розвиваються (Emerging Markets) - спрямовували інвестиційні потоки на ринок акцій
згодом підвищення ринкових % ставок по баксу поглинало надлишкову ліквідність у держоблігації США, знову перехоплюючи її у золота
зараз дуже цікавий момент : присокрення інфляції на тлі росту нафтових цін спровокувало й пожвавлення інфляційних процесів, але ще зовсім невичерпаний потенціал анти-інфляційних засобів у арсеналі центробанків G4 добре стримує інфляційні очікування
отже, насьогодні актуальність купівлі золота ще не на часі
То есть причины уходят, а последствия остаются? Нефть уже больше 2-х лет растет. И почему стимулирующая монетарная политика и рост денежной массы заставляли покупать именно акции, а не драг. металлы? А тем более бонды, доходность которых была почти нулевой при росте денежной массы и гудящем печатном станке. Тут, вообще, никакой логики! Здоровые показатели? У США? Рост гос. долга вдвое к ВВП за последние 10 лет и торговый баланс - 50 ярдов баксов в месяц вы называете здоровыми экономическими показателями? Как же оно поглощало ликвидность в облигации, когда крупнейшие держатели как то Китай начали от них избавляться? Кто покупал? Каймановы острова и Бельгия? Но это фейк! Подставные конторы печатного станка! Меры-то можно принимать, но как эти меры поспособствуют облегчению долга США и исправлению торгового баланса?