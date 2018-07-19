розрахунок винятково на тактичний відскок після досягнення нижньої межі місячного середнього ходу за ATR(10)
цілі росту - на 16,00, стоп під 15,00
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 20 лип, 2018 11:28
щодо СРІБЛА
якщо й купувати якийсь метал, то краще вже аргентум :
розрахунок винятково на тактичний відскок після досягнення нижньої межі місячного середнього ходу за ATR(10)
цілі росту - на 16,00, стоп під 15,00
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
|