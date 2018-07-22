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Золото XAU/USD

Золото XAU/USD
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 227228229230
Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 11:28

щодо СРІБЛА

якщо й купувати якийсь метал, то краще вже аргентум :

https://i.imgur.com/bLc7kUq.png (на тижневих інтервалах),
https://i.imgur.com/M4RkcJm.png (на денних)

розрахунок винятково на тактичний відскок після досягнення нижньої межі місячного середнього ходу за ATR(10)

цілі росту - на 16,00, стоп під 15,00
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ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 09:14

знову розворот поточної тенденції по ЗОЛОТУ, на цей раз - висхідний
купуємо XAU на зниженні аж до 1.219, стоп на закриття дня нижче 1.218

а ось СРІБЛО зберігає свою низхідну тенденцію, хоч і подобається мені більше
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
ЛОБ
 
Повідомлень: 9530
З нами з: 14.12.09
Подякував: 178 раз.
Подякували: 928 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 227228229230
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