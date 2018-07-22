розрахунок винятково на тактичний відскок після досягнення нижньої межі місячного середнього ходу за ATR(10)
цілі росту - на 16,00, стоп під 15,00
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 20 лип, 2018 11:28
щодо СРІБЛА
якщо й купувати якийсь метал, то краще вже аргентум :
розрахунок винятково на тактичний відскок після досягнення нижньої межі місячного середнього ходу за ATR(10)
цілі росту - на 16,00, стоп під 15,00
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
Додано: Пон 23 лип, 2018 09:14
знову розворот поточної тенденції по ЗОЛОТУ, на цей раз - висхідний
купуємо XAU на зниженні аж до 1.219, стоп на закриття дня нижче 1.218
а ось СРІБЛО зберігає свою низхідну тенденцію, хоч і подобається мені більше
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
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