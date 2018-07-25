розрахунок винятково на тактичний відскок після досягнення нижньої межі місячного середнього ходу за ATR(10)
цілі росту - на 16,00, стоп під 15,00
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 20 лип, 2018 11:28
щодо СРІБЛА
якщо й купувати якийсь метал, то краще вже аргентум :
розрахунок винятково на тактичний відскок після досягнення нижньої межі місячного середнього ходу за ATR(10)
цілі росту - на 16,00, стоп під 15,00
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
Додано: Пон 23 лип, 2018 09:14
знову розворот поточної тенденції по ЗОЛОТУ, на цей раз - висхідний
купуємо XAU на зниженні аж до 1.219, стоп на закриття дня нижче 1.218
а ось СРІБЛО зберігає свою низхідну тенденцію, хоч і подобається мені більше
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
Додано: Вів 24 лип, 2018 09:40
механістична система, що спирається на алгоритм дій, має одну перевагу велику перевагу - виключає будь які суб'єктивні емоції
отже, є системний вхід на купівлю по $1.220 - захисний стоп на закриття дня нижче $1.218 (згодом переведу на б/з рівень)
найближчі цілі росту - оновлення локального максимуму біля $1.235
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
Додано: Вів 24 лип, 2018 12:46
setup-настанова на купівлю :
XAU/USD, h1 -
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
Додано: Сер 25 лип, 2018 17:16
висхідна динаміка зовсім не переконлива :
мляво, цілі не відпрацьовано, ріст обмежено денним середнім ходом
але з відкату знову купуватиму у напрямку тенденції
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
Додано: Сер 25 лип, 2018 19:23
зараховуємо формальний злам лінії підтримки :
але достовірність низхідного прориву має бути підтверджено проходом ще нижче - бажано під позначки $1.204-$1.200
поточний ріст варто тлумачити не більше за технічну корекцію в широкому низхідному тренді
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
Додано: Сер 25 лип, 2018 19:38
причиною літнього падіння ауруму є активна гра у короток не-комерційних учасників (читай фінансових шпекулянтів) - на звітах CFTC :
їх настрої занадто мінливі - на відміну від комерційних хеджерів, що, як відомо, не криють свої біржові позиції до закінчення терміну контракту
тому коментарі Трампа щодо послення бакса та підвищення ставок Федрезеовом можуть спонукати спекулянтів на вихід із шортів
що нам і треба щоб розторгувати висхідну корекційну тенденцію далі
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
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