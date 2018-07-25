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Золото XAU/USD

Золото XAU/USD
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 227228229230
Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 11:28

щодо СРІБЛА

якщо й купувати якийсь метал, то краще вже аргентум :

https://i.imgur.com/bLc7kUq.png (на тижневих інтервалах),
https://i.imgur.com/M4RkcJm.png (на денних)

розрахунок винятково на тактичний відскок після досягнення нижньої межі місячного середнього ходу за ATR(10)

цілі росту - на 16,00, стоп під 15,00
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 09:14

знову розворот поточної тенденції по ЗОЛОТУ, на цей раз - висхідний
купуємо XAU на зниженні аж до 1.219, стоп на закриття дня нижче 1.218

а ось СРІБЛО зберігає свою низхідну тенденцію, хоч і подобається мені більше
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 09:40

механістична система, що спирається на алгоритм дій, має одну перевагу велику перевагу - виключає будь які суб'єктивні емоції

отже, є системний вхід на купівлю по $1.220 - захисний стоп на закриття дня нижче $1.218 (згодом переведу на б/з рівень)

найближчі цілі росту - оновлення локального максимуму біля $1.235
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 12:46

setup-настанова на купівлю :

XAU/USD, h1 - https://i.imgur.com/prMuFMO.png
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 17:16

висхідна динаміка зовсім не переконлива :

https://i.imgur.com/SNX4LY8.png

мляво, цілі не відпрацьовано, ріст обмежено денним середнім ходом
але з відкату знову купуватиму у напрямку тенденції
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 19:23

зараховуємо формальний злам лінії підтримки :

https://i.imgur.com/OsPUSuA.png

але достовірність низхідного прориву має бути підтверджено проходом ще нижче - бажано під позначки $1.204-$1.200

поточний ріст варто тлумачити не більше за технічну корекцію в широкому низхідному тренді
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 19:38

причиною літнього падіння ауруму є активна гра у короток не-комерційних учасників (читай фінансових шпекулянтів) - на звітах CFTC :

https://i.imgur.com/7CEowCu.png

їх настрої занадто мінливі - на відміну від комерційних хеджерів, що, як відомо, не криють свої біржові позиції до закінчення терміну контракту

тому коментарі Трампа щодо послення бакса та підвищення ставок Федрезеовом можуть спонукати спекулянтів на вихід із шортів

що нам і треба щоб розторгувати висхідну корекційну тенденцію далі
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