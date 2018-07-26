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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 227228229230 Додано: П'ят 20 лип, 2018 11:28 щодо СРІБЛА



https://i.imgur.com/bLc7kUq.png (на тижневих інтервалах),

https://i.imgur.com/M4RkcJm.png (на денних)



розрахунок винятково на тактичний відскок після досягнення нижньої межі місячного середнього ходу за ATR(10)



цілі росту - на 16,00, стоп під 15,00 якщо й купувати якийсь метал, то краще вже аргентум :(на тижневих інтервалах),(на денних)розрахунок винятково на тактичний відскок після досягнення нижньої межі місячного середнього ходу за ATR(10)цілі росту - на 16,00, стоп під 15,00 Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals. ЛОБ Повідомлень: 9545 З нами з: 14.12.09 Подякував: 178 раз. Подякували: 930 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 23 лип, 2018 09:14 знову розворот поточної тенденції по ЗОЛОТУ, на цей раз - висхідний

купуємо XAU на зниженні аж до 1.219, стоп на закриття дня нижче 1.218



а ось СРІБЛО зберігає свою низхідну тенденцію, хоч і подобається мені більше Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals. ЛОБ Повідомлень: 9545 З нами з: 14.12.09 Подякував: 178 раз. Подякували: 930 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 лип, 2018 09:40 механістична система, що спирається на алгоритм дій, має одну перевагу велику перевагу - виключає будь які суб'єктивні емоції



отже, є системний вхід на купівлю по $1.220 - захисний стоп на закриття дня нижче $1.218 (згодом переведу на б/з рівень)



найближчі цілі росту - оновлення локального максимуму біля $1.235 Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals. ЛОБ Повідомлень: 9545 З нами з: 14.12.09 Подякував: 178 раз. Подякували: 930 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 лип, 2018 12:46



XAU/USD, h1 - https://i.imgur.com/prMuFMO.png setup-настанова на купівлю :XAU/USD, h1 - Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals. ЛОБ Повідомлень: 9545 З нами з: 14.12.09 Подякував: 178 раз. Подякували: 930 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 лип, 2018 17:16



https://i.imgur.com/SNX4LY8.png



мляво, цілі не відпрацьовано, ріст обмежено денним середнім ходом

але з відкату знову купуватиму у напрямку тенденції висхідна динаміка зовсім не переконлива :мляво, цілі не відпрацьовано, ріст обмежено денним середнім ходомале з відкату знову купуватиму у напрямку тенденції Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals. ЛОБ Повідомлень: 9545 З нами з: 14.12.09 Подякував: 178 раз. Подякували: 930 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 лип, 2018 19:23



https://i.imgur.com/OsPUSuA.png



але достовірність низхідного прориву має бути підтверджено проходом ще нижче - бажано під позначки $1.204-$1.200



поточний ріст варто тлумачити не більше за технічну корекцію в широкому низхідному тренді зараховуємо формальний злам лінії підтримки :але достовірність низхідного прориву має бути підтверджено проходом ще нижче - бажано під позначки $1.204-$1.200поточний ріст варто тлумачити не більше за технічну корекцію в широкому низхідному тренді Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals. ЛОБ Повідомлень: 9545 З нами з: 14.12.09 Подякував: 178 раз. Подякували: 930 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 лип, 2018 19:38



https://i.imgur.com/7CEowCu.png



їх настрої занадто мінливі - на відміну від комерційних хеджерів, що, як відомо, не криють свої біржові позиції до закінчення терміну контракту



тому коментарі Трампа щодо послення бакса та підвищення ставок Федрезеовом можуть спонукати спекулянтів на вихід із шортів



що нам і треба щоб розторгувати висхідну корекційну тенденцію далі причиною літнього падіння ауруму є активна гра у короток не-комерційних учасників (читай фінансових шпекулянтів) - на звітах CFTC :їх настрої занадто мінливі - на відміну від комерційних хеджерів, що, як відомо, не криють свої біржові позиціїзакінчення терміну контрактутому коментарі Трампа щодо послення бакса та підвищення ставок Федрезеовом можуть спонукати спекулянтів на вихід із шортівщо нам і треба щоб розторгувати висхідну корекційну тенденцію далі Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals. ЛОБ Повідомлень: 9545 З нами з: 14.12.09 Подякував: 178 раз. Подякували: 930 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 26 лип, 2018 08:15 ЛОБ Додано: Вів 24 лип, 2018 10:40 написав: найближчі цілі росту - оновлення локального максимуму біля $1.235 найближчі цілі росту - оновлення локального максимуму біля

ціль досягнуто - максимум оновлено



що далі ? - знову купуємо з відкату за своїм робочим патерном, що має сформуватися у корекційному діапазоні в межах $1.226-$1.219



стоп під $1.218 (нагадую про локальний міімум на 1.211,50) ціль досягнуто - максимум оновленощо далі ? - знову купуємо з відкату за своїм робочим патерном, що має сформуватися у корекційному діапазоні в межахстоп під(нагадую про локальний міімум на 1.211,50) Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals. ЛОБ Повідомлень: 9545 З нами з: 14.12.09 Подякував: 178 раз. Подякували: 930 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 26 лип, 2018 18:57 щодо СРІБЛА https://i.imgur.com/9UaRrzJ.png XAG/USD, 30m - setup BUY-long : Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals. ЛОБ Повідомлень: 9545 З нами з: 14.12.09 Подякував: 178 раз. Подякували: 930 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 лип, 2018 11:02 ЛОБ написав: що далі ? - знову купуємо з відкату за своїм робочим патерном, що має сформуватися у корекційному діапазоні в межах $1.226-$1.219



стоп під $1.218 (нагадую про локальний міімум на 1.211,50) що далі ? - знову купуємо з відкату за своїм робочим патерном, що має сформуватися у корекційному діапазоні в межахстоп під(нагадую про локальний міімум на 1.211,50)

$1.219 - вже дають прийнятну ціну, але на подібній зливній динаміці - без належного патерну, що вказував би на утримання корекційних рівнів - входити занадто ризовано



тож для активації лонгів зачекаємо призупинки та побудови розворотної формації - обов'язково із декількох свічок 30-60 хв (1-3 свічок не достатньо) - аби переконатися у збереженні висхідної тенденції



відсутність позитивної реакції покупців на ціну 1.219-1.215 свідчитиме й на відсутність потенціалу росту та скасування тенденції - вже дають прийнятну ціну, але на подібній зливній динаміці - без належного патерну, що вказував би на утримання корекційних рівнів - входити занадто ризованотож для активації лонгів зачекаємо призупинки та побудови розворотної формації - обов'язково із декількох свічок 30-60 хв (1-3 свічок не достатньо) - аби переконатися у збереженні висхідної тенденціївідсутність позитивної реакції покупців на ціну 1.219-1.215 свідчитиме й на відсутність потенціалу росту та скасування тенденції Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals. ЛОБ Повідомлень: 9545 З нами з: 14.12.09 Подякував: 178 раз. Подякували: 930 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 227228229230 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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