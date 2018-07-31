Золото XAU/USD
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 27 лип, 2018 11:50
графічний малюночок у розвитку :
XAU/USD, 30m -
https://i.imgur.com/ysr8gCQ.png
на попередній спробі купити аурум перший транш було активовано на підході до денного ATR (+ корекційна зона 1/2), а другий - якраз за робочим розворотним патерном після подалання контрольного максимуму
дуже важливо дати "довгим" свічкам закритися, особоливо коли відбувається імпульсна спрямована динаміка - а потім ще й трохи відстоятися
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ЛОБ
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Додано: П'ят 27 лип, 2018 13:03
ЛОБ, чому не торгуеш по усрєдньонкє?
наприклад точка входу 33% котлети другий вхід на випадок збиття стопів на рівень нижще 66% котлети стоп ще нижче
Zebra
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Додано: П'ят 27 лип, 2018 13:34
розумію ваш гумор у веселу п'ятницю ...
Dollar Cost Averaging (DCA)
is when you add to a trade that moves against you with the hope that the average has more chance of being profitable than only one entry point.
Martingale strategy
is defined in our ecosystem as when a trader doubles his position 4 times.
https://www.investopedia.com/articles/f ... ingale.asp
тому що обидві тактики усереднення позицій чи подвоєння ризиків (після стопа) є програшними у тренді та призводять до тупого зливу стартового капіталу.
маєте статистичну достовірність програшу або його повну імовірність (=1)
тренди трапляються ))
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ЛОБ
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Додано: П'ят 27 лип, 2018 13:49
ЛОБ написав:
тому що обидві тактики усереднення позицій чи подвоєння ризиків (після стопа) є програшними у тренді та призводять до тупого зливу стартового капіталу.
короткі стопи - це теж злив депозиту
Zebra
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Додано: П'ят 27 лип, 2018 14:06
ваше твердження (частково) має сенс, але, здається ви не налаштовані на серйозну розмову, тому я приймаю цю тезу як обгрунтовану критику, бо частенько й сам занадто розширюю стопи
розуміння вартості (та необхідності) стопа як квитка у далеку успішну подорож у тренді є умовою становлення трейдера від новачка до профі занадто мало простору для дискусії ))
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ЛОБ
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Додано: П'ят 27 лип, 2018 14:44
ЛОБ написав:
ваше твердження (частково) має сенс, але, здається ви не налаштовані на серйозну розмову, тому я приймаю цю тезу як обгрунтовану критику, бо частенько й сам занадто розширюю стопи
розуміння вартості (та необхідності) стопа як квитка у далеку успішну подорож у тренді є умовою становлення трейдера від новачка до профі
занадто мало простору для дискусії ))
одинарний вхід в позицію на моїй практиці теж сумнівний
як показує досвід, ціна завджи ще трохи йде не в твою сторону при влучному прогнозі, тому краще розбивати вхіж на 2-3 етапи і в разі не підтвердження ідеї тренду - спрацьовує стоп
Zebra
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Додано: Пон 30 лип, 2018 09:16
setup-настанова - buy long XAU/USD, 30m :
https://i.imgur.com/7DjUGKA.png
усі умови на відкриття позиції дотримуються - а) відповідно до поточної висхідної тенденції, б) відскок від нижньої межі місячного середнього ходу, в) формування робочого патерну
стоп на закритті дня нижче $1.218 або під локальним лоєм
захист на без-збитковому рівні після оновлення позначки $1.228
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ЛОБ
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Додано: Сер 01 сер, 2018 12:13
п'ятий місяць закриття ціни нижче - все далі від нас подвійний максимум поточного року на
( $1.366 від 25/01) та ( $1.365 від 11/04) побудова середнього місячного ходу на Серпень загрозливо вказує на його нижню межу $1.176 чого чекати гравцям, якщо у вересні - з поверненям повноцінної ринкової ліквідності - Федрезерв втретє у цьому році (26/09) підвищить цільову ставку по баксу на +0,25% до 2,00-2,25% річних ? вийшов із лонгів по золоту (у нуль)
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ЛОБ
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