на попередній спробі купити аурум перший транш було активовано на підході до денного ATR (+ корекційна зона 1/2), а другий - якраз за робочим розворотним патерном після подалання контрольного максимуму
дуже важливо дати "довгим" свічкам закритися, особоливо коли відбувається імпульсна спрямована динаміка - а потім ще й трохи відстоятися
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
ЛОБ написав:ваше твердження (частково) має сенс, але, здається ви не налаштовані на серйозну розмову, тому я приймаю цю тезу як обгрунтовану критику, бо частенько й сам занадто розширюю стопи
розуміння вартості (та необхідності) стопа як квитка у далеку успішну подорож у тренді є умовою становлення трейдера від новачка до профі
занадто мало простору для дискусії ))
одинарний вхід в позицію на моїй практиці теж сумнівний як показує досвід, ціна завджи ще трохи йде не в твою сторону при влучному прогнозі, тому краще розбивати вхіж на 2-3 етапи і в разі не підтвердження ідеї тренду - спрацьовує стоп
ЛОБ написав:п'ятий місяць закриття ціни нижче - все далі від нас подвійний максимум поточного року на $1.366 (від 25/01) та $1.365 (від 11/04)
побудова середнього місячного ходу на Серпень загрозливо вказує на його нижню межу $1.176
чого чекати гравцям, якщо у вересні - з поверненям повноцінної ринкової ліквідності - Федрезерв втретє у цьому році (26/09) підвищить цільову ставку по баксу на +0,25% до 2,00-2,25% річних ?
вийшов із лонгів по золоту (у нуль)
Ну, все, теперь точно вверх. Сколько ему падать? Нет причин для этого, нефть за год прилично подросла, бюджетный дефицит в США опять пошел вверх из-за трамповской реформы, фонда на хаях, долг взлетает, торговый баланс ужасный... Мир захлестнет дефляция? Это противоречит экономическим законам.