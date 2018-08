Форуми / Валюта / Валютний ринок / Золото XAU/USD Золото XAU/USD + Додати

XAU/USD, 30m - https://i.imgur.com/ysr8gCQ.png



на попередній спробі купити аурум перший транш було активовано на підході до денного ATR (+ корекційна зона 1/2), а другий - якраз за робочим розворотним патерном після подалання контрольного максимуму



XAU/USD, 30m -

на попередній спробі купити аурум перший транш було активовано на підході до денного ATR (+ корекційна зона 1/2), а другий - якраз за робочим розворотним патерном після подалання контрольного максимуму

дуже важливо дати "довгим" свічкам закритися, особоливо коли відбувається імпульсна спрямована динаміка - а потім ще й трохи відстоятися графічний малюночок у розвитку :

наприклад точка входу 33% котлети

другий вхід на випадок збиття стопів на рівень нижще 66% котлети

стоп ще нижче Zebra

Dollar Cost Averaging (DCA) is when you add to a trade that moves against you with the hope that the average has more chance of being profitable than only one entry point.



Dollar Cost Averaging (DCA) is when you add to a trade that moves against you with the hope that the average has more chance of being profitable than only one entry point.



Martingale strategy is defined in our ecosystem as when a trader doubles his position 4 times.



https://www.investopedia.com/articles/f ... ingale.asp



тому що обидві тактики усереднення позицій чи подвоєння ризиків (після стопа) є програшними у тренді та призводять до тупого зливу стартового капіталу.



маєте статистичну достовірність програшу або його повну імовірність (=1)



Martingale strategy is defined in our ecosystem as when a trader doubles his position 4 times.

https://www.investopedia.com/articles/f ... ingale.asp

тому що обидві тактики усереднення позицій чи подвоєння ризиків (після стопа) є програшними у тренді та призводять до тупого зливу стартового капіталу.

маєте статистичну достовірність програшу або його повну імовірність (=1)

тренди трапляються )) розумію ваш гумор у веселу п'ятницю

короткі стопи - це теж злив депозиту

ваше твердження (частково) має сенс, але, здається ви не налаштовані на серйозну розмову, тому я приймаю цю тезу як обгрунтовану критику, бо частенько й сам занадто розширюю стопи

розуміння вартості (та необхідності) стопа як квитка у далеку успішну подорож у тренді є умовою становлення трейдера від новачка до профі

занадто мало простору для дискусії ))



розуміння вартості (та необхідності) стопа як квитка у далеку успішну подорож у тренді є умовою становлення трейдера від новачка до профі



занадто мало простору для дискусії )) Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals. ЛОБ Повідомлень: 9552 З нами з: 14.12.09 Подякував: 178 раз. Подякували: 930 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 лип, 2018 14:44 ЛОБ написав: ваше твердження (частково) має сенс, але, здається ви не налаштовані на серйозну розмову, тому я приймаю цю тезу як обгрунтовану критику, бо частенько й сам занадто розширюю стопи



розуміння вартості (та необхідності) стопа як квитка у далеку успішну подорож у тренді є умовою становлення трейдера від новачка до профі



одинарний вхід в позицію на моїй практиці теж сумнівний

як показує досвід, ціна завджи ще трохи йде не в твою сторону при влучному прогнозі, тому краще розбивати вхіж на 2-3 етапи і в разі не підтвердження ідеї тренду - спрацьовує стоп

одинарний вхід в позицію на моїй практиці теж сумнівний

ТОРГІВЕЛЬНА ІДЕЯ - купівля ЗОЛОТА

https://i.imgur.com/7DjUGKA.png

усі умови на відкриття позиції дотримуються - а) відповідно до поточної висхідної тенденції, б) відскок від нижньої межі місячного середнього ходу, в) формування робочого патерну

стоп на закритті дня нижче $1.218 або під локальним лоєм

захист на без-збитковому рівні після оновлення позначки $1.228

Повідомлень: 6020 З нами з: 21.09.12 Подякував: 421 раз. Подякували: 694 раз. Попередження: 1 Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 лип, 2018 09:16 ТОРГІВЕЛЬНА ІДЕЯ - купівля ЗОЛОТА



https://i.imgur.com/7DjUGKA.png



усі умови на відкриття позиції дотримуються - а) відповідно до поточної висхідної тенденції, б) відскок від нижньої межі місячного середнього ходу, в) формування робочого патерну



стоп на закритті дня нижче $1.218 або під локальним лоєм

п'ятий місяць закриття ціни нижче - все далі від нас подвійний максимум поточного року на $1.366 ( від 25/01 ) та $1.365 ( від 11/04 )

побудова середнього місячного ходу на Серпень загрозливо вказує на його нижню межу $1.176

чого чекати гравцям, якщо у вересні - з поверненям повноцінної ринкової ліквідності - Федрезерв втретє у цьому році (26/09) підвищить цільову ставку по баксу на +0,25% до 2,00-2,25% річних ?

вийшов із лонгів по золоту (у нуль)



побудова середнього місячного ходу на Серпень загрозливо вказує на його нижню межу $1.176



чого чекати гравцям, якщо у вересні - з поверненям повноцінної ринкової ліквідності - Федрезерв втретє у цьому році (26/09) підвищить цільову ставку по баксу на +0,25% до 2,00-2,25% річних ?



вийшов із лонгів по золоту (у нуль) Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals. ЛОБ Повідомлень: 9552 З нами з: 14.12.09 Подякував: 178 раз. Подякували: 930 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 сер, 2018 15:54 ЛОБ написав: п'ятий місяць закриття ціни нижче - все далі від нас подвійний максимум поточного року на $1.366 ( від 25/01 ) та $1.365 ( від 11/04 )



побудова середнього місячного ходу на Серпень загрозливо вказує на його нижню межу $1.176



чого чекати гравцям, якщо у вересні - з поверненям повноцінної ринкової ліквідності - Федрезерв втретє у цьому році (26/09) підвищить цільову ставку по баксу на +0,25% до 2,00-2,25% річних ?



Ну, все, теперь точно вверх. Сколько ему падать? Нет причин для этого, нефть за год прилично подросла, бюджетный дефицит в США опять пошел вверх из-за трамповской реформы, фонда на хаях, долг взлетает, торговый баланс ужасный... Мир захлестнет дефляция? Это противоречит экономическим законам.

